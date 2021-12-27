Купил тур в агентстве, а директор умерла. Белорус дважды заплатил по 3 тысячи долларов за поездку в Египет

Этой осенью Сергей решил, что перед Новым годом было бы неплохо выбраться с семьей в Египет. Витеблянин заранее выбрал тур в проверенном агентстве, внес предоплату, а потом случайно узнал, что его декабрьская поездка под большим вопросом. Телефоны турфирмы «Позитив Трэвел плюс» оказались заблокированы, двери офиса закрыты, а деньги туроператору, как выяснилось, никто не перечислял. Семье пришлось оплатить еще один тур, чтобы не остаться без отпуска. Onliner рассказывает, как стала возможной такая ситуация и реально ли ее избежать.

Турагентство, в которое обратился Сергей, на рынке уже более 10 лет. Отзывы на него были хорошими, поэтому мужчина без каких-либо сомнений забронировал тур. Договор заключал с директором Еленой Фоминой в начале октября, внес аванс на сумму 803 рубля.

— Спустя 2 недели мы должны были оплатить вторую часть суммы. Я позвонил в агентство, трубку взял супруг директора Вадим Фомин и сообщил нам, что его жены больше нет, она умерла от ковида. Естественно, мы не стали в такой ситуации выяснять подробности. Вторую часть путевки оплачивать не спешили, но в тот момент как раз Россия объявила большие каникулы, и наш тур существенно подорожал. Фомин сказал нам, что он тоже является сотрудником «Позитив Трэвел», и мы решили, что полетим, все-таки отпуск уже был запланирован. Приехали в офис, Фомин расписался в договоре, нам сказали, что заявка подтверждена туроператором «Тез Тур».

Сергей заплатил за предстоящий отпуск еще 7019 белорусских рублей и стал спокойно ждать декабря. В общей сложности тур обошелся ему в сумму около 3095 долларов по актуальному на сегодня курсу.

— Мы договорились о том, что за 2 недели до вылета Фомин нам позвонит и даст более подробную информацию. А потом меня что-то перещелкнуло, и в конце ноября я решил: дай-ка я позвоню пораньше. Набрал по телефонам, оказалось, что они заблокированы. Поехал в само агентство: там двери закрыты, мебель вывезена. На форумах увидел, что уже есть отзывы обманутых туристов. Поехал в милицию писать заявление, там уже минимум 10 обращений было на тот момент.

Судя по отзывам на vitebsk.biz, пострадала не только семья Сергея. Последний положительный отклик на сайте размещен в начале октября, а следом идет череда историй о том, как люди заплатили деньги за отпуск и оказались в крайне щекотливых ситуациях. Обратите внимание: возмущенные туристы пишут про агентство «Позитив Трэвел», а договоры оформлены с «Позитив Трэвел плюс». Нам тоже казалось, что это одна и та же турфирма, пока мы не получили ответ из милиции (но об этом чуть позже).

«17 ноября была произведена 100-процентная оплата тура в «Позитив Трэвел» с вылетом 23 ноября. Фомин В. В. после оплаты не выходил на связь, а за день до вылета 22 ноября позвонил и сообщил, что каким-то таинственным образом оплата за наш тур была произведена ошибочно не тому оператору, попросил произвести оплату еще раз, а те деньги якобы в конце недели вернут, и он рассчитается с нами. Мы на эту авантюру не пошли, посоветовали ему самому решать эту проблему. Через пару часов он сообщил, что все решил, и мы можем ехать в аэропорт. <…> С волнением мы поехали в Минск. Просидели в аэропорту в томительном ожидании, а перед самой регистрацией нам сообщили, что случилось страшное: билетов ему не продали и наш вылет не осуществится. Наше состояние описать невозможно. Шок! Отдых не состоялся, деньги не возвращены, Фомин пропал, телефоны недоступны, офис пустой. Написана претензия в турфирму и заявление о мошенничестве в РОВД».

«30 октября я должна была лететь в Египет с „Позитив Трэвел“ (Витебск, ТЦ „Мега“). Тур оплатила полностью согласно договору за месяц. Однако в день вылета мне пришлось доплатить еще 75% стоимости, чтобы вообще куда-то улететь. Потому что по какой-то причине деньги до туроператора от агентства так и не дошли. Их мне, кстати, до сих пор (на 25.11.2021) никто так и не вернул, и внятно ответить, куда в таком случае ушла моя оплата, тоже никто не может».

«У нас такая же ситуация: в октябре 2021 года заплатили за тур на месяц раньше, но никуда не улетели. Туроператору денежные средства переведены не были! Фомин В. В. в течение нескольких дней все же нам вернул всю сумму, но отпуск все равно испорчен, так как времени бронироваться на что-то новое уже не было».

«Наша семья заплатила два раза за отдых, который планировали и оплатили заранее. Мы улетели, выкупив свой тур за несколько часов до вылета, но Вадим обещал вернуть потраченные деньги на карту. 24 ноября 2021 года перестал выходить на связь! По приезде тоже напишем заявление в РОВД».

Наш читатель Сергей попытался спасти поездку с помощью туроператора. Но выяснилось, что деньги в «Тез Тур» никто не перечислял.

— Я обратился напрямую к туроператору, когда узнал, что их агентство-партнер не работает. Мне порекомендовали написать на почту, выслать данные по договору. На следующий день позвонили и сказали, что такая бронь оформлена не была, предоплаты ни первой, ни второй тоже не поступало.

Витеблянин не предъявлял материальных претензий в отношении «Тез Тура», но попросил предложить вариант по поездке на те же даты без дополнительной наценки, учитывая сложившиеся обстоятельства. В компании пошли навстречу и сделали скидку на тур в размере $170, а также предоставили индивидуальный трансфер из аэропорта до отеля.

С учетом скидки за второй тур Сергей заплатил 2777 долларов. Получается, что отдых в Хургаде этой зимой белорусу обошелся почти в 6 000.

— Пришлось поехать в отель чуть похуже, что меня расстраивает, сместились даты. Но мы все равно решили лететь — я же не могу рассказать детям, что у меня такая ситуация. Самое печальное, что на сегодняшний день нет никакого функционала, с помощью которого можно посмотреть, действует ли бронь. Я ведь звонил в «Тез Тур», чтобы проверить информацию по туру, но мне сказали обращаться напрямую к агентству-партнеру. А в турагентстве нам могут показать просто какой-нибудь скриншот с компьютера в подтверждение и все. Обладая навыками работы в браузере, легко можно «сделать» какую угодно бронь.

Что известно милиции? Для начала мы позвонили по телефонам турфирмы, которые указаны на сайте, но все они действительно заблокированы. Последняя запись в соцсетях датируется 17-м ноября: туристов приглашают «встретить Новый год в Египте». Чтобы понять, куда все-таки пропали деньги туристов, мы обратились в отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. Нам рассказали, что ситуация с Фомиными крайне запутанная и неоднозначная. — В данный момент в ОВД администрации Первомайского района г. Витебска проводится проверка материалов дела в связи с обращениями граждан. По ее окончании будет дана правовая оценка. Известно, что умершей Елене Фоминой принадлежала турфирма «Позитив Трэвел плюс», и она была единственным сотрудником в своем агентстве. На супруга Вадима Фомина была зарегистрирована другая турфирма — «Позитив Трэвел». Это разные юридические лица. Заявления от граждан стали поступать в конце ноября в связи с деятельностью именно агентства «Позитив Трэвел плюс». Как выяснилось, Вадим Фомин сейчас находится под стражей в СИЗО, но это не связано с претензиями туристов. Тогда с чем? И почему задержание совпало с негативными отзывами на «позитивное» туристическое агентство? Эти вопросы в милиции пока оставили без ответа. Смогут ли потерпевшие туристы в ближайшее время вернуть свои деньги, тоже пока не ясно. Что говорит туроператор? Мы также обратились за комментарием в компанию «Тез Тур». Туроператор подтвердил, что на протяжении нескольких лет работал с туристическим агентством «Позитив Трэвел плюс», но в октябре сотрудничество закончилось. Вот какой нам дали письменный ответ: — Со стороны ЧТУП «Позитив Трэвел плюс» периодически фиксировались нарушения по срокам оплаты забронированных туров. По данной причине наша компания заблокировала 15.10.2021 года доступ агентству в их личный кабинет, что не позволило осуществлять дальнейшее бронирование турпродуктов. В конце ноября 2021 года к нам действительно обратилось единичное количество туристов по забронированным турам у ЧТУП «Позитив Трэвел плюс» с вопросом наличия и оплаты забронированного тура в указанном агентстве. Туры на данных туристов были забронированы в нашей компании, но оплата произведена не была, — заявили в компании. Как убедиться, что ваши деньги потрачены на тур? Комментарий юриста Выходит, что несмотря на блокировку личного кабинета, агентство какое-то время может работать с туристами и брать с них предоплату. Как в таком случае защитить себя от мошенничества? На наши вопросы отвечает Виктория Скорынина — директор и партнер юридической компании «Авгуль Эксперт Групп». — Действительно ли туроператор не несет никакой ответственности за действия агентства-партнера? — В ситуации, описанной выше, туроператор и турагент являются отдельными юридическими лицами, а каждое юрлицо несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам. Договорные отношения туроператора и турагента, как правило, основываются на договоре комиссии, где туроператор выступает комитентом, а турагент — комиссионером. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ч. 1 п. 1. ст. 880 ГК). То есть туроператор формирует тур, передает его турагенту для реализации, а турагент от своего имени заключает договоры с туристами-заказчиками. Сторонами договора оказания туристических услуг в такой ситуации являются исполнитель (турагент) и заказчик (турист), то есть весь объем прав и обязанностей возникает именно между ними. Таким образом, туроператор, сформировавший тур, ответственность за действия турагента не несет — Можно ли настаивать на том, чтобы туроператор присылал подтверждение брони напрямую туристу? — Поскольку у туроператора отсутствуют прямые гражданско-правовые отношения с туристом, у него нет обязанности предоставлять какие-либо документы либо сведения напрямую туристу. Возможность предоставления той или иной информации туристу, с которым нет договорных отношений, может быть проявлением лояльности туроператора и рассматривается в каждом случае индивидуально. — Но как в таком случае туристы могут убедиться в том, что, делая предоплату, они отправляют деньги именно на покупку тура? — Универсального способа, предоставляющего стопроцентную гарантию защиты от мошенников, к сожалению, не существует. В качестве базовых мер предосторожности могу рекомендовать обращать внимание на репутацию турагентства, в котором планируется приобретать тур. Нелишним будет изучить отзывы других клиентов еще до заключения договора. Если заказчик определился с туром, турагент в обязательном порядке должен заключить договор оказания туристических услуг. В нем должны быть сведения об исполнителе, его месте нахождения (месте жительства ИП) и банковские реквизиты. К сожалению, положительные отзывы на компанию и опыт работы не всегда являются гарантией защиты от неприятных историй, как видно из опыта главного героя материала. Дополнительно можно рекомендовать проверять наличие турагентства в реестре субъектов туристической деятельности Согласно ст.14-1 Закона о туризме каждый субъект туристической деятельности (туроператор и турагент), осуществляющий свою деятельность на территории Беларуси, должен быть внесен в такой реестр. Ознакомиться с ним можно на сайте Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. К слову, в реестре, обновленном на сайте на дату 5 ноября 2021 года, ЧТУП «Позитив Трэвел плюс» отсутствует. Реестр содержит частично схожую по наименованию организацию, с другим УНП, которая является иным юридическим лицом (тот самый ЧТУП «Позитив Трэвел», который зарегистрирован на Вадима Фомина. — Прим. Onlíner). Отдельно также хочу обратить внимание, что сайты некоторых туроператоров позволяют в онлайне отслеживать статус заявки по ее номеру. При заключении договора в турагентстве следует уточнить эту информацию, чтобы иметь возможность контролировать, забронирована ли заявка у конкретного туроператора или нет. Таким же образом можно проверять ее статус в дальнейшем (при наличии технической возможности на сайте туроператора).

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