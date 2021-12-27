Кому и сколько будет должна Беларусь в 2022 году

Постоянная головная боль Беларуси — значительные выплаты по госдолгу. Вот уже на протяжении десяти лет страна должна ежегодно выплачивать кредиторам свыше 3 миллиардов долларов. Высокая долговая нагрузка сохранится и в 2022 году, пишет портал “Белорусы и рынок”.

Восточное лицо белорусских кредиторов

За последнее десятилетие (2011–2021 годы) размер белорусской экономики практически не изменился, и в долларовом выражении ВВП Беларуси составляет около 60 миллиардов. Аналогично и золотовалютные резервы страны сейчас находятся на том же уровне, что и 10 лет назад (около 8 миллиардов долларов), а вот долговая нагрузка за последнее десятилетие заметно выросла.

Если в 2011 году Беларусь должна была вернуть кредиторам менее 700 миллионов долларов, то с 2012 года платежи государства по внутреннему и внешнему госдолгу стабильно превышают 3 миллиарда долларов. И в предстоящие годы платежи по госдолгу сохранятся на стабильно высоком уровне — более 3 миллиардов долларов ежегодно.

В 2022 году Беларуси необходимо будет вернуть по госдолгу 3,23 миллиарда долларов, и ключевые наши кредиторы находятся на Востоке.

Так, треть упомянутой суммы мы должны выплатить России, 17 % — Китаю, 11 % — Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), который наполняется в основном также за счет средств России. Остальная часть платежей по госдолгу — это выплаты по обязательствам, возникшим в связи с эмиссией гособлигаций на внутреннем и внешнем рынках.

Какой госдолг у Беларуси на самом деле?

По данным официальной статистики, несмотря на значительные ежегодные платежи по долгам, отношение госдолга к ВВП в Беларуси относительно других стран невелико: на 1 ноября 2021 года госдолг к ВВП составлял 34,3 %.

Однако международные финансовые организации обращают внимание на то, что официальная статистика по уровню госдолга не в полной мере учитывает его величину. Так, эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития предполагают, что при базовом сценарии уровень госдолга Беларуси (с учетом госгарантий) в 2022–2025 годах будет на уровне 46 % ВВП.

При этом в исследовании, которое недавно опубликовали эксперты фонда, допускается и рисковый сценарий развития событий в сфере госфинансов Беларуси. По мнению экспертов ЕФСР, стрессовый сценарий реализуется в том случае, если белорусские госпредприятия в ближайшие годы не смогут обслуживать свои обязательства.

Учитывая, что потенциально проблемные долги госпредприятий оцениваются Нацбанком в 14 % ВВП, уровень госдолга потенциально может вырасти примерно на эту величину. «Согласно нашим расчетам, в рамках рискового сценария в 2022 году государственный долг Беларуси может увеличиться почти до 61 % ВВП по сравнению с 46 % ВВП в базовом сценарии», — говорится в исследовании ЕФСР

В настоящее время глобальных проблем с платежеспособностью госпредприятий не наблюдается. Но государство, чтобы исполнять обязательства по старым долгам, ведет активные переговоры с кредиторами о новых заимствованиях.

Как Беларусь будет платить по долгам

Платить по старым долгам, судя по всему, предстоит традиционным образом — за счет привлечения новых заимствований.

«Белорусская сторона обсуждает сейчас заключение кредитной программы с Евразийским фондом стабилизации и развития. Полагаю, Беларусь хотела бы вынести данный вопрос на рассмотрение Совета евразийского фонда до конца 2021 года», — рассказал корреспонденту «Белорусы и рынок» собеседник в финансовых кругах.

Помимо евразийского фонда, ключевые решения в котором зависят от России, Беларусь может теоретически рассчитывать на привлечение займов и на российском рынке капитала. В 2019–2020 годах Беларусь уже занимала 20 миллиардов российских рублей путем размещения долговых бумаг на Московской бирже.

Кроме того, у белорусского правительства есть опыт привлечения заимствований на китайском рынке капитала. В 2019 году Банк развития Китая выделил Беларуси 500 миллионов долларов. Это была беспрецедентная сделка, поскольку Поднебесная впервые позволила белорусским властям свободно распоряжаться этими деньгами, хотя до этого всегда увязывала выделение любых кредитов с закупкой китайского оборудования.

К слову, именно на такие, несвязанные, кредиты рассчитывает белорусская сторона. Директива № 9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем, принятая 3 декабря 2021 года, предусматривает, что в 2022–2024 годах государство будет ежегодно заимствовать у Пекина «не менее 300 миллионов долларов в эквиваленте» для рефинансирования госдолга.

С учетом текущих переговоров с ЕФСР и будущих переговоров с Китаем можно сказать, что главный акцент в сфере долговой политики белорусские власти сделают на привлечении новых заимствований с восточного направления

Что касается западного вектора, то вероятность новых заимствований там практически равна нулю. На фоне западных санкций котировки белорусских евробондов, которые Беларусь размещала в 2020 году, до президентских выборов, серьезно просели.

Согласно данным Франкфуртской биржи, на вторичном рынке белорусские евробонды торгуются с серьезным дисконтом, и в этих условиях вероятность успешного размещения новых выпусков белорусских еврооблигаций маловероятна.

Кроме того, в период санкций размещение белорусских евробондов может быть просто технически невозможно. По данным Минфина страны, в 2012–2016 годах, когда действовал предыдущий пакет санкций, расчетно-клиринговые системы ЕС Euroclear и Clearstream, ссылаясь на наличие санкций Брюсселя, отказывались регистрировать выпуски белорусских евробондов.

Так что с высокой вероятностью занимать деньги на Западе Беларусь в будущем году не будет, и, чтобы выплачивать старые долги восточным кредиторам, придется у них же брать новые займы.

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