На сайте Национального правового интернет-портала обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения, сообщает БЕЛТА.

Предлагаемые изменения выделены зеленым цветом. Координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.

Мнения граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, а также возможные предложения направляются в Национальный центр правовой информации: по электронной почте sbor@ncpi.gov.by; посредством заполнения электронной формы, находящейся на Национальном правовом интернет-портале по адресу https://sbor.pravo.by; в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой “Конституция”.

С проектом изменений Конституции можно также ознакомиться на интернет-портале Президента Республики Беларусь.

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