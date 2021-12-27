Как выглядят елки в кабинетах и резиденциях первых лиц разных стран

Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко показала, как украсили к зимним праздникам его кабинет. В центре композиции – живая елка, украшенная в сдержанных тонах: золотистые и зеленые стеклянные игрушки, хрустальные сосульки, белые ажурные снежинки, пишет KP.ru.

Новогоднюю зону украсили коробками с подарками и стилизованными деревянными фонарями со стеклянными окошками.

Рабочий кабинет президента России Владимира Путина тоже украшен, пишет РИА Новости, но фотографий пока нет. Елку в холле Кремля обычно украшают разноцветными игрушками.

В этом году 46-й президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден впервые будут отмечать Рождество в Белом доме, который традиционно украшает первая леди Америки. Как сообщает People, тут установили аж 41 рождественскую елку. Несколько елок в холлах как будто припорошены снегом, в кабинетах – сияют огнями.

В зале с камином стоит елка в классическом стиле, украшенная семейными фотографиями четы Байденов и фотоснимками бывших президентов и первых леди, в том числе Джона и Жаклин Кеннеди, Дональда и Мелании Трамп. А одно из праздничных деревьев украшает гирлянда из белых голубей с названиями американских штатов.

Королева Великобритании Елизавета II в этом году проводит Рождество в Виндзорском замке. В официальном инстаграм-аккаунте опубликованы фотографии из замка, на них – ель высотой шесть метров, и ее декор по-настоящему поражает своим размахом. Королевские дизайнеры сделали упор на красно-золотую гамму и украсили дерево гирляндами, игрушками, большими бантами и снежинками, а на верхушку ели поместили фигурку ангела.

В президентуре главы Молдовы Майи Санду елку украсили красными и золотыми шарами и игрушками, а еще – огромными золотистыми цветами.

Как выглядят праздничные деревья в кабинетах европейских лидеров, можно было увидеть во время их видеообращений на Рождество. За спиной у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера стоит елка с гирляндой в виде свечей.

Президент Польши Анджей Дуда с супругой остановились на украшениях национальных цветов – белых, красных и бело-красных шарах и украшениях.

Президент Украины Владимир Зеленский встречался в своей резиденции 17 декабря с представителями скаутских организаций, они передали президенту и первой леди Вифлеемский огонь. Зеленский с супругой принимали скаутов в зале с елкой, украшенной в тонах украинского флага – голубыми и золотыми шарами.

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