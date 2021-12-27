26 декабря Янина Провалинская-Корольчик отмечала 45-летний юбилей, пишет KP.RU. С большим спортом она уже закончила в 2018-м, и в самом расцвете сил Янина начинает новую жизнь. Желаем, чтобы она была такой же яркой, как и спортивная карьера. Может быть, олимпийская чемпионка станет тренером и вплотную займется воспитание юных талантов? Еще до завершения карьеры она так ответила на этот вопрос:

«Сложно перейти сразу на тренерскую работу. Здоровых детей мало. Тяжело их приобщить к спорту. Сейчас кругом технологии, интернет… Посмотрим, как дальше сложится».

Янина прославилась в 2000 году, когда выиграла Олимпиаду в Сиднее в толкании ядра. Это был драматичный турнир и золотой бросок Корольчик выполнила в последней шестой попытке, когда, казалось бы, все медали распределены и белоруска останется с бронзой.

Статная красавица вмиг стала знаменитой в Беларуси. Чуть позже она рассказывала:

«Я перед турниром обязательно крашу ногти и губы. Хочется ведь выглядеть красиво, быть привлекательной. На золотой Олимпиаде в Сиднее ногти у меня были черного цвета»

В следующем 2021 году Янина добавила к олимпийскому золоту еще и медаль высшей пробы чемпионата мира.

Вот так пришла слава к девушке, родившейся 26 декабря 1976 года в деревне Хрищеновичи Свислочского района Гродненской области.

Учитывая, что 25 лет для толкания ядра – это очень молодой возраст, казалось, впереди у Янины еще много побед.

Но в 2003 году она сдала положительную допинг-пробу, которая выявила содержание в ее организме запрещенного препарата кленбутирола. Яна не признала себя виновной и обвинила в произошедшем конкурентов, которые таким образом решили от нее избавиться. Но дисквалификации на два года избежать не удалось.

Два года простоя таковыми для нее стали только в большом спорте. В октябре 2004 года Янина обвенчалась с эстрадным певцом Владимиром Провалинским (на днях он получил звание народного артиста Беларуси), а 25 мая 2005 года родила дочку Анастасию.

В спорт она вернулась в 2007 году, выступала на различных турнирах, в том числе Олимпиадах, но славы не снискала. Зато у нее появилась любящая семья.

«Я обрела уверенность, – рассказывала Янина, которая уже носила двойную фамилию Провалинская-Корольчик. – Все-таки появилась семья, ребенок. Я на своем опыте поняла, что родить ребенка не так-то просто. Это великий подвиг. А радость оттого, что тебя маленькими ручками обнимает ребенок, ни с какими победами не сравнить»

Владимир Провалинский, рассуждая о темпераменте их супружеской пары, говорил на телеканале СТВ:

«Одинаковые. Она более сдержанная, как и все женщины. Стараемся как-то регулировать взаимоотношения, потому что без этого ничего не будет. Не будешь же говорить, чтобы она делала то и то. Быт должен быть, ты должен женщине помогать».

В интервью «Минскому курьеру» Янина так ответила на вопрос, кто в семье главный добытчик:

«У нас «коммунизм», каждый вносит свой посильный вклад. Вова в качестве заслуженного артиста республики участвует в концертах, особенно праздничных, его «Генералы» по-прежнему идут на ура у военных и блюстителей правопорядка. Недавно записал диск, названный в мою честь. Я же тренируюсь и выступаю в составе спортивной команды МВД, дослужилась уже до подполковника, на майорской, правда, должности, соответственно идут зарплата и стаж».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»