Имя работника «Белшины» занесено в Книгу рекордов Гиннесса

Имя работника ОАО «Белшина» Дмитрия Куракина занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Его достижение — пробег более 20 километров одновременно со 120 тысячами других спортсменов из разных стран, пишет Портал “Нефтехимия”.

— Организатором уникального забега выступала Германия, — рассказывает рекордсмен из Бобруйска. — Представители всемирного сообщества Virtual Runners Global и раньше проводили подобные мероприятия, но в этом году решили сделать самое массовое в своей истории и собрать наибольшее количество людей, несмотря на то, что объединить спортсменов и наладить контакт между всеми непросто. Подчеркну, мировой забег Guinness World Records — это соревнование не ради рекордов и наград. Его миссия — показать, что спорт не знает границ. Неважно, кто из какой страны. Важно, что мы бежали вместе и не должны были подвести друг друга.

Дмитрий рассказывает, что во время забега его снаряжение состояло из двух телефонов с несколькими приложениями и чипов, закрепленных на теле. Организаторы фиксировали каждую деталь: дату, километраж, геолокации.

Стартовал Дмитрий Куракин в седьмом микрорайоне Бобруйска от фитнес-клуба «Ева». Бежал по улице Шинной мимо родной «Белшины», затем — по улице Минской до Белой церкви, там развернулся и помчался обратно. В итоге преодолел более 20 километров. На маршруте ни разу не останавливался. Думал о тех, кто поддерживает движение Guinness World Records в теплых странах:

— Им повезло с климатом и погодой, можно было надеть шорты, майки, мне же пришлось утеплиться. Спасибо погоде — дождя в тот сентябрьский день не было, хотя накануне прошел ливень.

В итоге массового забега летопись Книги рекордов Гиннесса пополнилась достижениями 22 тысяч человек, в том числе Дмитрия Куракина. Свою очередную победу он посвящает предстоящему 50-летию ОАО «Белшина» и планирует копию сертификата о занесении в Книгу рекордов Гиннесса передать в музей предприятия.

Это далеко не первый необычный рекорд молодого человека. Так, в мае 2020 года, в день своего 31-го дня рождения, он преодолел семь метров крутого экстрима, сдвинув с места и протянув на тросе 14,5-тонный грузовик Volvo. Два месяца спустя, в канун Дня Независимости Республики Беларусь, Дмитрию Куракину покорилась 15-тонная фура Mercedes, которую он протащил 12 метров.

А годом ранее Дмитрию потребовалась одна минута, чтобы на площадке перед административным корпусом ОАО «Белшина» десять раз поднять и перевернуть сельскохозяйственную шину весом 270 килограммов. Этот рекорд атлета был зафиксирован международным агентством регистрации рекордов «Интеррекорд». Дмитрий Куракин получил сертификат, который хранится в музейной экспозиции предприятия.

Как только за эти годы не называли силача журналисты корпоративной газеты «Шинник», подчеркивая его недюжинную силу и страсть к нестандартным спортивным экспериментам. Но, пожалуй, наиболее точно характеризует Дмитрия эпитет shina-man. Буквально полгода назад, когда отрасль отмечала День химика, он вновь подтвердил это «звание»: по дороге, ведущей от центральной проходной «Белшины» к зданию АСУП, Дмитрий Куракин протянул автопоезд Mercedes, на платформе которого была размещена своеобразная выставка шин нескольких типоразмеров. Общий вес инсталляции составлял 18 тонн! Для сравнения: сам спортсмен весит около 80 килограммов.

— Для меня это стало, наверное, одним из самых тяжелых испытаний, — вспоминает наш собеседник. — Машина не хотела поддаваться. Но я понимал: в меня верят руководство и весь коллектив «Белшины», поэтому не имею права обмануть их ожидания.

Кстати, сразу после необычного буксира Дмитрий объявил, что намерен повторить рекорд, но уже с грузовиком, на котором будет размещена продукция завода сверхкрупногабаритных шин. Общий вес конструкции предположительно составит 50 тонн. Чем не очередной повод еще раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса?

— Об этих планах я не забыл, — говорит атлет. — От рекорда с продукцией «Белшины» не отказываюсь и в честь юбилея предприятия готов попытаться взять вес в полсотни тонн. Это было бы круто! И в первую очередь — в качестве отличной рекламы для нашего предприятия.

В то же время попасть в Книгу рекордов Гиннесса для работника транспортно-складского отдела управления транспорта и логистики ОАО «Белшина» Дмитрия Куракина никогда не было самоцелью. Да, он понимает, насколько это почетно и престижно, но самая дорогая его сердцу награда — это семья, дети (у Дмитрия их трое: Марат, Мирослав и Мия). Ценит он и отношения с друзьями и близкими, дорожит их поддержкой.

В ОАО «Белшина» Дмитрий работает ровно 10 лет. В 2019-м его фамилия была занесена на Доску почета предприятия. Не уставая бросать вызов физическим возможностям человека, атлет ломает стереотипы и доказывает, что невозможное возможно.

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