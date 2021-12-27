Следователями столицы завершено расследование уголовного дела об организации договорного футбольного матча.

Управлением Следственного комитета по городу Минску совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь летом этого года выявлен факт попытки оказать влияние на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по футболу «Нафтан» – «Локомотив», назначенного на 29 августа текущего года. За попытку подкупа профессионального игрока клуба первой лиги был задержан 44-летний уроженец Могилева, сообщает Следственный комитет.

По информации следствия, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, достиг согласия со спортсменом одной из них об обеспечении поражения представляемой им команды за вознаграждение в сумме не менее 5 тысяч долларов. Благодаря слаженным действиям правоохранителей противоправные действия фигуранта пресечены.

Стоит отметить, что обвиняемый в прошлом сам являлся профессиональным футболистом, в том числе выступал за национальную сборную Республики Беларусь по футболу, в связи с чем был достоверно осведомлен о запрете на оказание незаконного влияния на результаты футбольных матчей, проводимых в рамках спортивных мероприятий. Кроме этого, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и совершил новое преступление в период отбывания наказания в одном из исправительных учреждений города Минска.

Уроженцу Могилевской области предъявлено обвинение по ст. 14, ч. 2 ст. 253 (покушение на подкуп участника спортивного соревнования, совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, материалы переданы прокурору для направления в суд.

В ходе следствия выявлен ряд нарушений регламентирующих документов Ассоциации «Белорусская федерация футбола», допущенных действующими спортсменами футбольных клубов. В связи с этим в адрес Ассоциации следователем внесено представление с указанием обстоятельств совершения противоправных действий, а также причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

С целью предупреждения совершения подобных нарушений в дальнейшем представление рассмотрено с участием руководства Ассоциации, руководителей клубов высшей и первой лиги чемпионата Республики Беларусь по футболу. По результатам рассмотрения к двум спортсменам, являющимися действующими участниками Чемпионата Республики Беларусь по футболу, применены меры реагирования.

Так, к одному из них применена дисциплинарная мера наказания в виде дисквалификации на один год и штрафа в размере 100 базовых величин, а второй признан лицом нежелательным для целей деятельности Ассоциации, в связи с тем, что ранее уже привлекался к уголовной ответственности за участие в договорном матче.

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