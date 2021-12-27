В новом году у белорусских налогоплательщиков появятся новые обязанности по предоставлению информации государству, пишет Office Life.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс, принятыми во втором чтении парламентом, коммерческим организациям придется до 31 декабря каждого года устанавливать своих подлинных владельцев за этот год и сообщать информацию о них по запросу (уведомлению) налоговых и иных контролирующих органов. В состав такой информации входят фамилия, имя, отчество, страна места жительства, дата и основания возникновения статуса подлинного владельца.

Подлинным владельцем считается физическое лицо, которое непосредственно или через взаимозависимых лиц может оказывать решающее влияние на управление организацией или на ее предпринимательскую деятельность. Такое влияние может оказываться путем реализации права собственности на все имущество организации, или назначения ее руководителей, или за счет прямого или косвенного участия в уставном фонде компании в размере, позволяющем влиять на принимаемые решения.

Чаще всего именно подлинный владелец, не являющийся формально руководителем и собственником компании, получает выгоду от ряда сделок, связанных с уклонением от налогов и выводом капитала. Новые требования существенно усилят возможности выявления подобных схем и привлечения их реальных инициаторов к ответственности.