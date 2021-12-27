Алису Теплякову могут исключить из МГУ

Девятилетняя девочка учится на факультете психологии.

Член Совета по правам человека (СПЧ), вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов призвал прекратить «опасный эксперимент» с обучением девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ имени М.В. Ломоносова.

Он написал письмо на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, омбудсмена Татьяны Москальковой и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в котором попросил обратиться к властям для приостановки обучения Тепляковой в вузе, сообщает dailystorm.ru.

«Многолетний профессиональный опыт в области исследований психологии развития личности, проектирования государственных программ образования для детей групп риска, в том числе программ диагностики и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей, побуждает меня обратиться к Вам с просьбой взять под контроль драматическую ситуацию с обучением в высшей школе 9-летней девочки Алисы Тепляковой, вызвавшую широкий общественный резонанс.

С экспертной точки зрения данная ситуация являет собой ни что иное как неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории. Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой.

В связи с этим, в целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избегания рисков буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения Конвенции прав ребенка, прошу Вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой».

По его словам, обучение девятилетнего ребенка в вузе не учитывает его возрастные особенности. Как написал Асмолов, приостановка обучения пойдет Тепляковой на пользу, поскольку в ее семье установится «позитивный эмоциональный климат».

Теплякова обучается по специальности «Психология служебной деятельности». В МГУ ее зачислили на коммерческой основе. В декабре у нее проходит первая сессия. Несколько дней назад отец девочки Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой, на которой у ребенка принимали экзамен. Позже в беседе с «Комсомольской правдой» мужчина заявил, что Теплякову долго удерживали в аудитории. Представители факультета, в свою очередь, заявляли, что вежливо просили Теплякова дождаться окончания экзамена.

Напомним, что отец Алисы Тепляковой родом из Беларуси.

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