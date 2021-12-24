Ремонтировал личные квартиры вместо соцжилья

Директор ЖРЭО уличен в ремонте личных квартир вместо соцжилья, сообщает пресс-служба МВД.

ОБЭП Фрунзенского РУВД Минска установил, что с февраля 2020 года по ноябрь 2021 года работники одного из районных ЖРЭО по указанию руководителя занимались ремонтом квартир, принадлежащих его семье.

В одной 49-летний директор проживал сам, вторая готовилась к сдаче в аренду или продаже. Бесплатно был установлен и забор на даче злоумышленника. При этом использовались материалы и топливо предприятия.

Во время выполнения незаконных работ сотрудники должны были ремонтировать социальное жилье, в том числе для нуждающихся детей-сирот.

В результате противоправной деятельности руководителя госпредприятию причинен ущерб в размере восьми тысяч рублей, а также нарушены сроки сдачи гособъектов.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями.

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