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В прошлом году лидером у пользователей был сайт Google, но в этом году новый ресурс обогнал даже его.

Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года по данным компании облачной инфраструктуры Cloudflare, пишет  Hi-tech.mail.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сервис обмена видео впервые выбился в мировые лидеры в феврале уходящего года, а с августа закрепил за собой первое место рейтинга Cloudflare. В прошлом году TikTok был лишь на седьмом месте по посещаемости.

Сервис стал популярным за счет особого рекомендательного алгоритма, который неплохо угадывает предпочтения пользователей.

В недавно опубликованной статье The New York Times об этом алгоритме рассказывалось подробнее. В частности, изданию удалось выяснить, что сервис подбирает видео по формуле, в которой суммируются предсказания ИИ и реальное поведение пользователя с опорой на четыре типа данных: лайки, комментарии, время просмотра и сам факт того, проигрывалось видео или нет.

Топ-10 самых посещаемых сайтов мира выглядит так:

  1. TikTok.com;
  2. Google.com;
  3. Facebook.com;
  4. Microsoft.com;
  5. Apple.com;
  6. Amazon.com;
  7. Netflix.com;
  8. YouTube.com;
  9. Twitter.com;
  10. WhatsApp.com.

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