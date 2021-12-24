В прошлом году лидером у пользователей был сайт Google, но в этом году новый ресурс обогнал даже его.

Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года по данным компании облачной инфраструктуры Cloudflare, пишет Hi-tech.mail.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сервис обмена видео впервые выбился в мировые лидеры в феврале уходящего года, а с августа закрепил за собой первое место рейтинга Cloudflare. В прошлом году TikTok был лишь на седьмом месте по посещаемости.

Сервис стал популярным за счет особого рекомендательного алгоритма, который неплохо угадывает предпочтения пользователей. В недавно опубликованной статье The New York Times об этом алгоритме рассказывалось подробнее. В частности, изданию удалось выяснить, что сервис подбирает видео по формуле, в которой суммируются предсказания ИИ и реальное поведение пользователя с опорой на четыре типа данных: лайки, комментарии, время просмотра и сам факт того, проигрывалось видео или нет. Топ-10 самых посещаемых сайтов мира выглядит так: TikTok.com; Google.com; Facebook.com; Microsoft.com; Apple.com; Amazon.com; Netflix.com; YouTube.com; Twitter.com; WhatsApp.com.

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