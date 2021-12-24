Белорусская легкоатлетка, которая вынуждена была уехать в Польшу, рассказала о том, мечтает ли она вернуться домой.

Напомним, что на Играх в Токио белорусская делегация попала в центр международного скандала.

1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси исключил легкоатлетку Кристину Тимановскую из сборной и попытался насильственно вывезти ее из Японии домой после того, как она раскритиковала спортивное руководство своей страны.

Благодаря вмешательству Международного олимпийского комитета спортсменка не была отправлена из Токио в Минск, а уехала в Польшу, где до сих пор живет и тренируется.

Раньше Кристина жаловалась, что ей очень тяжело жить в Варшаве, так как она постоянно находится под наблюдением охраны. Первое время семье было запрещено выходить из дома без необходимости. «Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», – рассказывала спортсменка.

Сейчас Тимановская говорит, что хочет обычной жизни.

– Мечтаю ли я вернуться домой – это один из самых частых вопросов. Однако мне нельзя скучать по дому. Как бы странно это ни звучало, но сейчас у меня его нет, вернее, он есть, но вы явно понимаете, о чем я говорю.

Кристина говорит, что на родине она оказалась лишней: «Потому что у меня есть гордость, достоинство и свобода. И я не одна такая».

– В Варшаве и не только я встретила очень много таких «лишних» людей. У каждого своя история, а еще много людей не успели или не захотели уехать, и списки политзаключенных растут каждый день.

Я скучаю. У меня в Беларуси остались любимые люди. Да, я хотела попробовать пожить в другой стране, не отрицаю. Я очень люблю путешествия, мне интересно познавать этот мир и обзаводиться новыми знакомствами.

Но жить за границей, потому что ты хочешь чего-то нового, и жить, потому что в свою страну ты не можешь вернуться, – это две разные вещи.

На самом деле, я стараюсь не думать об этом, меньше грустить. Стараюсь настраивать себя только на позитивные мысли и окружать себя позитивом. Будем честными: не понятно, когда всё изменится.

Публикация из № 99 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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