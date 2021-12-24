В интернете прошла информация, что Зураева сняли с должности, однако это не так – его с почестями и букетами проводили на заслуженный отдых.

Об этом, кстати, сообщили официально. В конце ноября Виктору Борнафовичу исполнилось 58 лет – в общем, уже просто не тот возраст, чтобы руководить спецподразделением. На прощание руководство МВД, Госпогранкомитета, Минобороны и других структур сказали ему немало хороших слов.

Спецподразделением МВД Зураев руководил 11 лет – с 2010 года.

Виктор Зураев по национальности осетин. В Минск он попал в 1986 году по распределению. В Википедии написано, что в 1991 году он выезжал на боевое задание в Нагорный Карабах, участвовал в локализации армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Был начальником отдела, заместителем командира воинской части 1250 пограничных войск (Минск), на территории которой базируется пограничный спецназ – отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ).

Зураев получил краповый берет на одних из первых квалификационных испытаниях, проводившихся на территории СССР. А в 1993 году он уже принимал экзамен на краповый берет у Юрия Караева, который нынче является помощником А.Лукашенко по Гродненской области.

Как сложилась судьба предшественников Виктора Зураева? В общем-то неплохо. Первым командиром и фактическим создателем «Алмаза» был Владимир Наумов, который в свое время возглавлял Службу безопасности президента, а после «Алмаза» попал в кресло министра внутренних дел. Наумов дольше всех руководил МВД. После ухода с должности уехал в Россию, занимался бизнесом. Стоит заметить, что он постарался максимально дистанцироваться от всего, что связано с МВД, даже не появлялся на мероприятиях, куда приходили почти все бывшие министры внутренних дел. За все это время Наумов ни разу не прокомментировал все те события, которые случились в Беларуси.

После него «Алмазом» руководил небезызвестный Николай Карпенков, который нынче является заместителем министра внутренних дел. И Наумов, и Карпенков после «Алмаза» пошли на повышение. Правда, они и уходили в возрасте помоложе, чем Зураев. Виктор Борнафович тоже трудоустроился. Теперь он работает заместителем генерального директора РЦОП «Стайки» по вопросам безопасности.

Есть мнение, что новое место работы Зураев выбрал неслучайно – у него сложились хорошие отношения с нынешним главой НОК Виктором Лукашенко. В 2018 году Зураев сопровождал тогда еще помощника президента по вопросам национальной безопасности во время визита в Чечню и был на встрече с Рамзаном Кадыровым. Виктор Лукашенко в свое время возглавлял Координационный совет командиров спецподразделений и не раз пожимал руку Виктору Зураеву (на фото).

Сам Виктор Зураев сказал «Народной Воле», что на новой работе уже освоился, и она ему нравится: «Если бы не нравилась, то не занимался бы этим делом…»

«Я не читаю, что пишут о моем уходе, потому что я знаю, как я ушел и почему, – сказал он в коротком комментарии для «Народной Воли». – А что пишут – мне это не интересно».

Публикация из № 99 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету

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