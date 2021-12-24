Московский суд оштрафовал компанию Google более чем на семь миллиардов рублей за систематическое неудаление запрещенной информации, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу суда Таганского района Москвы.

Уточняется, что корпорация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП. Общая сумма оборотного штрафа составила более 7,2 миллиарда рублей.

Ранее представители Роскомнадзора заявили о готовности назначать оборотные штрафы против крупных американских IT-компаний. Подобными санкциями пригрозили корпорациям Google, Facebook и Twitter.

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