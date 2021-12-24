Долгожданный запуск телескопа Джеймса Уэбба перенесен из-за непогоды

Запланированный на сегодня, 24 декабря долгожданный запуск телескопа Джеймса Уэбба в итоге был отложен на завтра из-за плохих погодных условий (сильные ветры на космодроме Куру), пишет NASA.

В настоящее время аппарат находится в безопасности на борту ракеты Ariane 5, готовой к старту. Уэбб намечен к запуску в 7:20 утра по восточному стандартному времени (14:20 по Минску). Окно запуска продлится около 30 минут. Осталось подождать всего несколько часов, прежде чем мы сможем стать свидетелями этого важного события.

Космический телескоп Джеймса Уэбба предназначен для наблюдений в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне (и в некоторых случаях в видимом свете).

Он сможет собирать изображения с беспрецедентной скоростью и точностью. Именно поэтому астрономы всего мира с нетерпением ожидают его ввода в эксплуатацию

“Лично я не могу поверить, что этот день уже почти наступил. Я так взволнована запуском”, — написала Эмбер Страугн, заместитель руководителя проекта “Уэбб” по коммуникациям, в блоге проекта.

Для команды проекта это кульминация десятилетий работы

Самый большой и мощный в мире космический телескоп будет расположен в точке Лагранжа L2, на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли.

На протяжении всего путешествия, которое продлится около месяца, тепловой экран будет защищать основное зеркало от Солнца, чье тепло может вызвать деформацию поверхности, что поставит под угрозу успех миссии. Поэтому предстоящий месяц будет особенно сложным для команды проекта, поскольку эти процедуры очень сложны — весь процесс включает более 300 этапов.

“За исключением первых двух развертываний сразу после отделения космического корабля, все последующие будут контролироваться человеком”, — сказала астрофизик Эмбер Страугн.

Риск возникновения неисправности никогда не равен нулю. Но многочисленные испытания, проведенные на Земле, показывают, что путешествие должно пройти гладко

“Это необычная миссия. Это яркий пример того, чего мы можем достичь, если будем мечтать по-крупному”, — сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

Этот телескоп будет изучать все этапы космической истории, от внутренних частей нашей Солнечной системы до самых отдаленных галактик в ранней Вселенной. Он также может обнаружить самые первые следы внеземной жизни.

Многие астрономы по всему миру будут затаив дыхание ждать, когда телескоп достигнет запланированной точки Лагранжа L2.

Прямая трансляция запуска на английском языке начнется в 6 часов утра восточному стандартному времени ( 14:00 по Минску) 25 декабря и будет доступна на сайте NASA Television,на их канале YouTube, а также на Facebook, Twitter, Twitch и Daily Motion.

NASA также планирует провести пресс-конференцию примерно через 30 минут после окончания трансляции

Надеемся, что погода не подведет.

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