Цистерны протекли на 1,3 млн. долларов. БелЖД проиграла в Украине суды по делу о катастрофе

Белорусская железная дорога прошла в Украине все апелляционные и кассационные инстанции, но многолетние судебные тяжбы на чужой территории успехом не увенчались. Общая сумма ущерба от рядовой сделки с УкрЖД превысила $1,3 млн. Это без учета стоимости трех вагонов-цистерн, которые ушли под откос в результате катастрофы, пишет Новая Деловая Газета.

Точку в этом деле поставил Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда, оставивший кассационную жалобу БелЖД без удовлетворения.

Напомним, в конце апреля 2012г. БелЖД передает в аренду АО «Украинская железная дорога» три вагона-цистерны для перевозки нефтепродуктов. А уже через несколько дней – 3 мая, в первом часу ночи, случилась катастрофа. Во время следования грузового поезда на перегоне Борщовичи-Подборцы (участок Львовской железной дороги) сошли с путей 10 вагонов, в числе которых были и арендные цистерны. Из них стало вытекать топливо, а потом – полыхнуло. Пожар потушили с помощью оперативно прибывшего специального поезда и местных спасателей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Были подозрения о диверсии, однако комплексная техническая экспертиза эту версию опровергла, придя к выводу, что причиной катастрофы стал перелом боковой рамы колесной тележки цистерны с дизельным топливом, которая принадлежит БелЖД. Рама же сломалась по причине заводских литейных дефектов, которые, как отметили эксперты, существовали задолго до схода вагона с рельсов. Цистерну произвели на мариупольском заводе «Азовобщемаш», а злосчастную бракованную раму произвело частное АО «АзовЭлектроСталь», продавцом же выступал торговый дом «Азовобщемаша».

Однако вину в произошедшем возложили на БелЖД, работники которой, по выводам акта о катастрофе, должны были выявить дефект злосчастной рамы. На основании этого акта Львовская железная дорога осенью 2012г. обращается в Хозяйственный суд Львовской области с иском к БелЖД о возмещении ущерба. Решение вынесли в июне 2015г. Иск был удовлетворен полностью: БелЖД обязали выплатить львовским железнодорожникам 953 тыс. швейцарских франков (более $1 млн.) за нанесенный ущерб от бракованной цистерны, произведенной в Украине. В эту сумму истец внес убытки от своих поврежденных вагонов, потери груза, расходы на ликвидацию последствий схода вагонов, ликвидацию пожара и т.п.

Аргументация представителя БелЖД в суде, что требования нужно предъявлять к бракоделам, не была услышана. Он, к слову, ссылался на то, что дефект был глубинным, его просто невозможно было обнаружить.

Попытка обжаловать это странное решение в вышестоящей судебной инстанции завершилась неудачей. 17 сентября 2015г. Львовский Апелляционный хозяйственный суд решение суда первой интенции оставил без изменения, а апелляционную жалобу БелЖД – без удовлетворения.

Поезд ушёл

Побывавшие под откосом и обгоревшие вагоны-цистерны несколько лет были вещдоками по уголовному делу. УкрЖД вернула их в Беларусь в конце мая 2017г. Они так пострадали, что годились лишь на металлолом. Как отмечено в судебных документах, «указанные вагоны получили повреждения до степени исключения из эксплуатации». В то же время, рассудили в БелЖД, имущество находилось в аренде, платы за него собственник не получал, а потому и возник иск к УкрЖД со счетом за использование этих вагонов в размере 328670 швейцарских франков (порядка $358 тыс.). Мирно договориться не получилось: украинский партнер перечислил лишь 223 швейцарских франка. Это сумма за время эксплуатации вагонов до катастрофы 3 мая 2012г.

Хозяйственный суд Киева полностью занял сторону белорусских железнодорожников и в марте т.г. полностью удовлетворил исковые требования. Также с ответчика были взысканы расходы по уплате госпошлины в размере 4926 швейцарских франков.

Постановление в законную силу не вступило. Проигравшая сторона его обжаловала в Северном апелляционном хозяйственном суде, который 17 июня 2021г. «пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований по данному делу». Жалобу УкрЖД удовлетворили, решение Хозяйственного суда Киева отменили с принятием нового решения, которым в удовлетворении исковых требований БелЖД отказано в полном объеме.

БелЖД в свою очередь обратилась в ВС Украины с кассационной жалобой с требованием отменить постановление Северного апелляционного хозяйственного суда. Высшая судебная инстанция жалобу оставила без удовлетворения и кассационное дело закрыла. постановление ВС вступило в законную силу с момента его принятия – 29 ноября, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Вот как выглядит аргументация ВС Украины:

«Доводы жалобщика о том, что апелляционным судом нарушены требования процессуального права по исследованию собранных в деле доказательств отклоняются судом кассационной инстанции, а именно, жалобщик в кассационной жалобе отмечает, что: ответчик неоднократно признавал необходимость уплаты истцу за пользование вагонами, в частности, письмами от 30.05.2016; оплатой ответчиком платы за пользование вагонами за период с 29.04.2012 по 03.05.2012 подтверждается, что истец передал ответчику исправные вагоны; ответчик вернул истцу вагоны без компенсации их стоимости; вагоны были исключены из рабочего парка истца вне срока их использования. Однако приведенные доводы направлены на переоценку доказательств по делу, что выходит за пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции, определенных предписаниями ХПК Украины».

Так что поезд ушел. По всей видимости, также можно выразиться и в отношении украинских производителей бракованного вагона-цистерны, которые с 2016г. находятся в процедуре банкротства.

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