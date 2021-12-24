«Народная Воля» поинтересовалась закулисьем Общего собрания Национальной академии наук и выборов академиков и членов-корреспондентов.

По официальным данным, на 23 вакансии академиков и 27 вакансий членов-корреспондентов претендовали 30 и 57 кандидатов соответственно. Самый большой конкурс отмечен среди кандидатов на звание академика по специальности «Материаловедение в машиностроении» (три человека на место). Среди кандидатов на звание члена-корреспондента больше всего претендентов было по специальности «Материаловедение» (девять человек на место).

В результате тайного голосования избрано 19 действительных членов (академиков) и 16 членов-корреспондентов.

– Всё прошло без сенсаций и скандалов, ничего интересного не было, политику не обсуждали. Обычные выборы, рутина, в общем-то, – рассказал «Народной Воле» экс-глава Академии наук академик Александр Войтович. – Несколько вакансий остались незаполненными. На Общем собрании не прошли две кандидатуры по отделению химии и физико-технических наук. Но раньше бывали и хуже результаты, и намного больше человек не проходило, а сейчас из всех членов-корреспондентов, которые выходили на Общее собрание, только один не прошел. Но у членкоров много вакансий были не заполнены еще на отделениях, поэтому они не вышли на Общее собрание. Те, кто прошел, конечно, очень довольны, их все поздравляют.

Приезжал ли на Общее собрание академик Владимир Платонов, который был президентом Академии наук?

– Несколько раз он действительно бывал, но в последние годы не приезжал, – рассказывает Александр Павлович. – Он с 1939 года и в начале декабря отметил 82-летие. Я хорошо помню, когда у него день рождения, потому что всегда его поздравлял. Так что ему уже даже трудно ехать сюда. Да и вообще я посмотрел на наше отделение: все, кто мог, те и пришли – в основном старики с палочками. И если куда-то ехать, то сто раз задумаешься, нужно или нет в таком возрасте уже…

Стареет Академия наук… Молодежь в Академию плохо идет – наука стала непрестижным занятием, зарплаты очень низкие. В этом основная проблема! Ну и кроме того, что зарплаты маленькие, так еще и оборудование новое не покупается. Или покупается, но в недостаточном количестве.

Кадры стареют. Вот у меня есть данные по сравнению с соседними странами.

Например, доля всех исследователей Беларуси в возрасте 60 лет и старше быстро растет. С 2000-го по 2019 год она выросла в полтора раза. Также быстро растет доля докторов и кандидатов наук. В 2019 году доля докторов наук старше 60 лет достигала 82,5%. Одни старики среди докторов наук!

При этом падает число защит. В 2010 году ученые степени кандидата и доктора наук присуждены 661 и 116 соискателем соответственно. В 2019 году эти цифры уже составили 307 и 40. Видите, какая разница! Число защищаемых кандидатских диссертаций упало в два, а докторских – в три раза!

Съезды ученых – они не оказывают влияния на развитие науки, всё проходит по принципу «поговорили и разошлись». Их решения и рекомендации не выполняются. Например, на двух съездах объявлялось, что будет увеличено финансирование науки, называли планируемые цифры наукоемкости ВВП: 3 процента на 2010 год и 1,5 – на 2020-й. На самом деле в 1990 году в Беларуси наукоемкость ВВП составляла 2,1 процента. В XXI столетии она ежегодно находится в пределах 0,5–0,7 процента – то есть очень далеко от тех цифр, которые озвучивались.

Ну, и приведу данные наукоемкости в разных странах за 2016 год: Беларусь – 0,5 процента, Россия – 1,1, новые страны ЕС, такие как Чехия, Литва, Латвия, Польша, – в среднем 1,1, ведущие страны ЕС – в среднем 2,2 процента. Принято считать, что уровень финансирования науки менее 1 процента от ВВП не может обеспечить ее развитие.

Можно говорить и о результативности науки. В 2018 году у нас опубликовано 12 научных статей в расчете на 100.000 населения. Из стран Европы меньше, чем у нас, только у Молдовы и Албании. В Украине – 23, в России – 56, Латвии – 74, Литве – 81, в Польше – 94.

Что может зависеть от академиков, если наукоемкость ВВП 0,5 процента, а зарплаты у научных сотрудников ниже, чем у водителей автобусов? За такие деньги невозможно просто прожить, невозможно содержать семью. Фактически это политика государства, которая приводит к тому, что наука деградирует…

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ПОИМЕННО

Кто стал академиком?

17 декабря 2021 года решением Общего собрания Национальной академии наук Беларуси избраны:

Действительными членами (академиками) НАН Беларуси:

Отделение физики, математики и информатики

по специальности «Информационные технологии»

Харин Ю.С.;

по специальности «Нано- и микроэлектроника»

Комаров Ф.Ф.;

по специальности «Оптика»

Белый В.Н.;

Отделение физико-технических наук

по специальности «Высокоэнергетические материалы»

Ильющенко А.Ф.;

по специальности «Материаловедение в машиностроении»

Белый А.В.;

Отделение химии и наук о Земле

по специальности «Геотехнология и техника геологоразведочных работ»

Прушак В.Я.;

по специальности «Неорганическая химия»

Кулак А.И.;

по специальности «Органическая химия»

Поткин В.И.;

Отделение биологических наук

по специальности «Лесоведение»

Усеня В.В.;

по специальности «Микробиология»

Коломиец Э.И.;

Отделение медицинских наук

по специальности «Клиническая микробиология»

Титов Л.П.;

по специальности «Онкоурология»

Красный С.А.;

по специальности «Регенеративная хирургия»

Третьяк С.И.;

по специальности «Трансплантация органов»

Руммо О.О.;

Отделение гуманитарных наук и искусств

по специальности «История Великой Отечественной войны»

Коваленя А.А.;

по специальности «Экономика»

Дайнеко А.Е.;

Отделение аграрных наук

по специальности «Растениеводство»

Привалов Ф.И.;

по специальности «Технология производства продуктов питания»

Ловкис З.В.;

по специальности «Технология кормов и кормления сельскохозяйственных животных»:

Пестис В.К.

Членами-корреспондентами НАН Беларуси:

Отделение физики, математики и информатики

по специальности «Лазерная физика»

Кулешов Н.В.;

по специальности «Математическое и компьютерное моделирование»

Поклонский Н.А.;

по специальности «Оптика»

Семченко И.В.;

Отделение физико-технических наук

по специальности «Трение и износ в машинах»

Григорьев А.Я.;

Отделение химии и наук о Земле

по специальности «Коллоидная химия»

Иванец А.И.;

по специальности «Химия твердого тела»

Рогачев А.А.;

Отделение биологических наук

по специальности «Генетика лесных культур»

Баранов О.Ю.;

по специальности «Клеточная биология растений»

Демидчик В.В.;

по специальности «Физиология растений»

Прохоров В.Н.;

Отделение медицинских наук

по специальности «Детская травматология»

Герасименко М.А.;

по специальности «Клеточные технологии в стоматологии»

Рубникович С.П.;

по специальности «Клиническая вирусология»

Карпов И.А.;

по специальности «Клиническая физиология»

Губкин С.В.;

Отделение гуманитарных наук и искусств

по специальности «Экономика»

Ивуть Р.Б.;

Отделение аграрных наук

по специальности «Промышленные технологии в животноводстве»:

Тимошенко В.Н.;

по специальности «Экономика и управление в АПК»

Пилипук А.В.

Публикация из № 99 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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