Заколола вилами и бросила в яму для отходов. Раскрыто убийство 15-летней давности

24 декабря 2006 года в правоохранительные органы сообщили о безвестном исчезновении 52-летнего жителя Ивановского района. Проведение первоначальных мероприятий по установлению местонахождения мужчины результатов не дали. Было возбуждено уголовное дело, в ходе которого проводились многочисленные следственные и процессуальные действия, направленные на установление его местонахождения, допрашивались родственники и знакомые, пишет Следственный комитет.

На протяжении многих лет не удавалось установить местонахождение мужчины, однако работа по его поиску не прекращалась.

Спустя 15 лет, при проведении допросов по другому уголовному делу появилась информация о совершении в отношении без вести пропавшего тяжкого преступления. Выяснилось, что 47-летняя жительница Ивановского района в ходе словесного конфликта во дворе дома ударила садовыми вилами своего двоюродного брата, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Подозреваемая рассказала, что после того, как увидела, что мужчина не подает признаков жизни, она раздела его и сожгла одежду. Тело погибшего отнесла в сарай и бросила в яму для отходов, которую накрыла досками, а спустя некоторое время забетонировала.

При осмотре места происшествия были обнаружены костные останки погибшего. По ним назначен комплекс экспертных исследований.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время подозреваемая задержана и дает признательные показания.

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