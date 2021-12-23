Из хранилища он вынес более $800 тыс. Бывшего охранника «БСБ Банка» Руслана Фроемчука ищут милиция, полиция, Интерпол и даже «ангелы», но найти не могут больше 6 лет.

В России героиней ток-шоу и новостных лент стала кассир, которая из банка в Ачинске Красноярского края похитила RUB15 млн., $49,5 тыс. и 49,2 тыс. евро. Вечером 3 декабря 30-летняя женщина опустошила сейф, сложила деньги в картонную коробку и ушла. Кражу обнаружили на четвертый день. А 14 декабря подозреваемая добровольно явилась в полицию. Пропавшие деньги пока не нашли, женщина говорит, что ее вынудили совершить кражу некие злоумышленники, пишет Новая Деловая Газета.

Похожая история, но с другим сюжетом, случилась в Минске более 6 лет назад, когда из офиса «БСБ Банка» на пл. Свободы похитили в разных валютах более $840 тыс. К месту заметить, о краже также стало известно лишь через несколько дней.

В белорусском деле известно почти все: кто, когда и как украл. А вот местонахождение дерзкого преступника до сих пор не установлено. Об этом свидетельствует данные, полученные корреспондентом «НДГ» из объединенной базы розыска МВД РФ и РБ. В краже из банка подозревается уроженец Ляховичей Руслан Владиславович Фроемчук, 1972 г.р. Он по-прежнему находится в розыске.

Как это было

По сообщению пресс-службы СК, кража была совершена в субботу вечером 25 апреля 2015г., а обнаружили пропажу денег через несколько дней. «Кроме того, следует отметить, что банком не было предпринято должных мер, направленных на обеспечение сохранности денежных средств. По предварительным данным, злоумышленнику удалось похитить денежные средства на сумму свыше 11 миллиардов рублей (неденоминированных, в различных валютах в эквиваленте). Точный размер ущерба будет установлен только после проведения необходимых следственных действий. Следствием установлено, что к краже денег причастен 42-летний сотрудник банка, осуществлявший контроль за обеспечением внутрибанковского режима, защиту периметра и служебных помещений. 25 апреля он последним выходил из банковского учреждения. Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и применении меры пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления разыскивается Фроемчук Руслан Владиславович, 1972 года рождения. Мужчина объявлен в розыск», – говорилось в пресс-релизе.

Также СК обнародовал видеозапись с камер наблюдения банка. На ней видно, как Руслан Фроемчук с большой сумкой покидает офис, не забывая при этом выключить свет.

Позже в СМИ появилась точная сумма пропавших денег. Из хранилища банка вор унес: $690 тыс., 64 тыс. евро, RUB3,9 млн., 1340 фунтов стерлингов, 1 тыс. швейцарских франков, 45229 гривен и 100 злотых. На то время в долларовом эквиваленте это составляло $843 тыс.

Сделал и не жалеет?

О личности подозреваемого сообщалось, что он в разводе, имеет дочь, жил с мамой, некогда имел свой бизнес, но оставил его бывшей жене. В прошлом Фроемчук увлекался спортом, учился физкультурном факультете БГУ. Был активным игроком в World of Tanks. До трудоустройства в банк работал в продовольственном магазине, где он нем отзывались, как о любителе прогулять работу. Знакомые Руслана были уверены, что он не способен спланировать такое преступление: не был расчетливым, когда появлялись деньги, то быстро их спускал. Все были уверены, что он вскоре себя проявит, и его найдут.

Помимо общереспубликанского розыска Форенчука объявили в межгосударственный, а позже подключили Интерпол. Также его поисками занимался поисково-спасательный отряд «Ангел», возможно, по заявлению его матери. А он как в воду канул.

Кстати, соцстраница Фроемчука «ВКонтакте» до сих пор активна, но не обновлялась с 15 апреля 2015г. Будущий грабитель банка интересовался кино, спортом и путешествиями и был любителем разных мудрых цитат. Одна из них – «Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть…».

В общем, судя по особенностям личности беглеца, о нем нельзя сказать, что он криминальный гений. В то же время, кое-какими талантами Фроемчук явно обладает. Раз его до сих пор не нашли. При том, что СК заявлял, что «к расследованию привлечены лучшие следователи Минска». Через год после кражи в Генпрокуратуре предположили: «По всей видимости, тот багаж, который он унес с собой, пока позволяет ему уходить от преследования».

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 205 УК (кража в особо крупном размере). Санкция – от 3 до 12 лет лишения свободы.

Кстати

Кража, совершенная Русланом Фроемчуком, на сегодняшний день является крупнейшей банковской кражей в истории Беларуси.

До него таковым считалось похищение в Минске в ноябре 2012г. $740 тыс. из двух ячеек «БПС-Сбербанка». На дело пошел сотрудник банка, которому сообщили о грядущем увольнении. По своей должности он курировал работу депозитария, чем и решил воспользоваться. Мужчина сделал оттиски ключей от двух депозитных ячеек в депозитарии, а потом сам изготовил ключи к ним. В подельники он взял своего родственника. Обоих задержали через три месяца после кражи. Суд проходил в закрытом режиме. Приговор вынесли в сентябре 2013г. Организатор кражи получил 4 года лишения свободы с конфискацией имущества, родственника осудили на 3 года тоже с конфискацией имущества.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»