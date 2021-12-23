Комитетом государственного контроля сформированы планы выборочных проверок в областях и Минске на 1-е полугодие 2022г, сообщает Новая Деловая Газета. В планы проверок включены проверки всех контролирующих и надзорных органов республики.

Планирование контрольной (надзорной) деятельности, поясняют в ведомстве, осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. Каждым контролирующим (надзорным) органом республики определены критерии оценки степени риска, в соответствии с которыми в план отбираются субъекты с высокой степенью риска.

В процессе планирования было проанализировано более 17,7 тыс. субъектов хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 679 субъектам (38%). Из них в планы выборочных проверок включено 3156 субъектов. При этом 494 субъекта будут проверены в рамках совместных проверок одновременно несколькими контролирующими (надзорными) органами.

Всего на 1-е полугодие 2022г. запланировано 3797 проверок, из них 2960 (78%) – проверки надзорных органов (вопросы, касающиеся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 1066 (28% от общего количества), Минтруда и соцзащиты – 578 (15%), Минприроды – 470 (12%), Минздрава – 413 (11%), Госстандарта – 314 (8%), Минфина – 210 (5%), МНС – 166 (4%). Органами прокуратуры и Комитета госконтроля запланировано соответственно 74 (1,9%) и 77 проверок (2%).

В планы выборочных проверок на 1-е полугодие в Минске включено 406 проверок, в Брестской области – 646, в Витебской – 555, в Гомельской – 571, в Гродненской – 496, в Минской – 614, в Могилевской – 509.

К кому придут с проверкой в Минске?

В списке – от ИП и дошкольных учреждений до крупных промышленных предприятий и организаций разных форм собственности.

Нацбанк традиционно проверяет деятельность коммерческих банков. В 1-м полугодии «гости» придут в «РРБ-Банк», «Альфа-Банк» и «БСБ Банк».

Сотрудники прокуратуры навестят: ОАО «Планар», Управляющую компанию холдинга «Минский моторный завод», ММЗ имени Вавилова – управляющая компания холдинга БелОМО и БГЭУ.

В планах КГК проверка дел в БНТУ, Управляющей компании холдинга «Минский моторный завод», ЗАО «Атлант», МТЗ, «Белагропромбанке», Нацбиблиотеке, Белгидромете, ООО «Фикс Прайс Запад».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли посетит ООО «Табак-Инвест».

Минздрав проверит СП ЗАО «Милавица», ЗАО «Минский инструментальный завод», ОАО «Минскбакалеяторг», ОАО «Опытный завод металлоконструкций», управляющую компанию холдинга «Интеграл», ОАО «Дрожжевой комбинат».

В планах сотрудников Оперативно-аналитического центра при президенте (ОАЦ) проверка унитарного предприятия по оказанию услуг «А1» и БелЖД.

МЧС проверит на безопасность ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИООО «Лукойл Белоруссия» т.д.

С полным списком планов и графика проверок можно ознакомиться на сайте КГК.

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