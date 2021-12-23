В ближайших окрестностях Солнца нашли более 70 планет-изгоев

Ученые обнаружили рядом с Солнцем от 70 до 170 планет-изгоев, сравнимых по размерам и массе с Юпитером, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейской южной обсерватории (ESO).

Планетами-изгоями называют небесные объекты, которые по массе сопоставимы с планетами и находятся вдали от какой-либо звездной системы. За последние годы в ближайших к Земле областях межзвездной среды астрономы нашли несколько крайне тусклых и холодных небесных тел изгоев, точное происхождение и природа пока которых не ясны.

Одни астрономы считают их крупными планетами, которые были выброшены за пределы их звездных систем в результате серии сложных гравитационных взаимодействий, а другие предполагают, что изгои на самом деле – очень холодные и маленькие коричневые карлики, “неудавшиеся” звезды малой массы.

В ходе нового исследования Эрве Буи из Университета Бордо и его коллеги обнаружили, что относительно близко к Солнечной системе находится неожиданно много планет-изгоев – от 70 до 170. Основой для открытия стали данные множества наземных и космических телескопов, которые ученые собирали примерно 20 лет.

Речь о данных наблюдений за “звездными яслями” – крупным газопылевым облаком, которое находится на границе созвездий Скорпиона и Змееносца на расстоянии в 390 световых лет от Земли. В распоряжении астрономов было несколько десятков тысяч снимков этой области звездообразования. Буи и его коллеги решили сравнить эти снимки, чтобы понять, как положение объектов внутри “звездных яслей” изменилось за это время. Среди них были и планеты-изгои, которые обычно остаются почти невидимыми для телескопов на фоне звезд и туманностей.

Ученые обнаружили в “звездных яслях” как минимум 70 объектов, хорошо заметных в инфракрасной части спектра и поменявших свое положение за последние десятилетия. Все они не были звездами, а по размеру и массе были сопоставимы с Юпитером.

В общей сложности на их долю приходится около 4,5% от общего числа объектов внутри этого газопылевого облака. По словам астрономов, это гораздо больше прошлых оценок того, как много планет-изгоев может присутствовать в окрестностях далеких от нас звезд. Ученые надеются, что с помощью дальнейших наблюдений смогут понять причины появления столь большого числа планет в межзвездной среде.

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