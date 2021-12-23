Специалисты РУП «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта – выпуск вакцины Спутник V по полному циклу, сообщает телеграм-канал “Официальный Минздрав”.
На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии Спутник V и Спутник Лайт. Планируется, что 23 декабря эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию.
По планам – они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении.
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