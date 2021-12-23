Конкретную дату объявят после общественного обсуждения Основного закона и итогового заседания Конституционной комиссии.

По словам А.Лукашенко, «через день-два проект Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение»: «День-два исправляем ошибки, расставляем запятые, выносим на обсуждение нынешний проект Конституции», – цитирует его слова belta.by.

Правда, пока не очень ясно, как за месяц с небольшим, в предпраздничной суете люди смогут ознакомиться и как положено изучить столь серьезный документ.

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