Почему одни хотят больше, а другие — меньше? Разговор с сексологом про темперамент

Разговаривая на темы, связанные с сексом, очень легко сорваться на ярлыки. Часто проявляешь интерес к сексу — озабоченный, считаешь, что это незначительная часть твоей жизни, — фригидная. Одному человеку секс покажется слишком длинным, другому — коротким, и нередко за этим следует переход на личности. Но действительно ли все зависит только от нас? Может ли человек регулировать свои «хотелки»? Существует ли норма и, если она есть, почему мы так часто обсуждаем отклонения?

Onliner попробует разобраться в деликатной теме «желаний» и «возможностей» и понять, почему природа поделила сексуальный темперамент между своими детьми так неравномерно. Помогает им в этом сексолог-психотерапевт, специалист Республиканского сексологического центра Василий Шевляков.

Желания и возможности

— Какие термины описывают качественные и количественные характеристики нашей сексуальности? Какие параметры при этом учитываются?

— Существует два термина: половая конституция и сексуальный темперамент. Нередко их или путают, или смешивают воедино, хотя это разные понятия. Половая конституция — это ресурс нашего организма, определяющий степень и качество сексуального влечения и желания сексуального удовлетворения. По большому счету половая конституция зависит от того, как работает наш организм, от его ресурсов и особенностей. У кого-то их больше, у кого-то — меньше. Это зависит от очень многих физиологических факторов.

Сексуальный темперамент — это уже скорее совокупность некоторых психологических качеств, определяющих уровень сексуальной активности: насколько человек хочет и способен заниматься сексом, насколько полно он способен это реализовать исходя из опыта, воспитания и темперамента в целом. Темперамент у всех, конечно, разный. Схематично его можно разделить на три группы по интенсивности: слабый, средний и сильный. В любом случае на сексуальный темперамент влияют, кроме прочего, и физиологические аспекты. Можно сказать, что сексуальный темперамент формируется на основе физиологии и под влиянием социально-психологических факторов.

Важно понимать, что у людей с сильной половой конституцией сексуальный темперамент может быть средний либо низкий, и, соответственно, наоборот. Поэтому вариантов того, как и с какой интенсивностью выражается наша сексуальность, может быть множество

— Существует ли разница в половой конституции и сексуальном темпераменте между мужчинами и женщинами?

— Проявления сексуальности у мужчин и у женщин немного разные. У мужчин либидо и стремление к сексуальной активности выше, чем у женщин. Это обусловлено, можно сказать, матерью-природой. Большая агрессивность мужчин оправданна с эволюционной точки зрения, потому что основная функция мужской сексуальности в природе — это завоевание и выживание ради размножения (соблазнение и проникновение, или, если хотите, «догнать и победить»). Но это все же вопросы не темперамента и конституции, а гендерной сексуальности, которая имеет разные характеристики и различается примерно так же, как разделяются понятия «маскулинность» и «фемининность».

Поэтому я предлагаю искать разницу не между полами, а в индивидуальных проявлениях и отношениях в целом среди людей. Это будет объективнее, если хотите, честнее.

Возраст и болезни

— А как влияют на качественные характеристики нашей сексуальности такие важные показатели, как возраст и здоровье?

— Половая конституция — это как раз скорее количественная характеристика, и она в целом является показателем здоровья — в том числе потому, что под ней мы напрямую подразумеваем возможность регулярного секса. И понятно, что с ухудшением здоровья и возрастными изменениями мы немного теряем в количестве и регулярности сексуальной жизни. Однако считается, что если половая конституция достаточно сильная, то возрастные изменения мало коснутся проявлений сексуальности, и реализовывать ее могут помешать только ухудшение общего состояния здоровья и хронические заболевания стареющего организма.

А вот что касается сексуального темперамента, то он, в отличие от половой конституции, с возрастом несколько меняется, поскольку это более динамический фактор. Считается, что он может корректироваться с новым опытом, переменой среды обитания, предпочтений, ценностей и часто связан с прохождением различных возрастных психологических кризисов, но в определенных границах общего темперамента. Все-таки холерику никогда не стать сангвиником…

— Если говорить о возрасте, какие стадии трансформации половой конституции и сексуального темперамента проходит человек на протяжении жизни?

— Формирование половой конституции происходит вместе с ростом нашего организма и генетически обусловлено нашим полом, наследственностью и физическим развитием. Сексуальный темперамент создается под влиянием врожденных и приобретенных психологических установок на основе свойств нервной системы. Также на это влияют воспитание, социальные факторы, различные социальные и сексуальные стереотипы. С учетом всего этого можно сказать, что сексуальный темперамент окончательно формируется, условно говоря, до 30 лет, и в дальнейшем он меняется только в определенных границах психики.

Есть устоявшийся стереотип о том, что с возрастом сексуальность потухает и уходит на задний план. На самом деле, если поддерживать сексуальную активность на протяжении жизни, то и с достижением зрелого возраста она сильно не изменится, если не будет подавляться состоянием здоровья либо какими-то сложными социальными ограничениями.

В моей практике были пары, которые продолжали активно реализовывать свою сексуальность и в 70 лет

Но здесь надо понимать, что уже ближе к 60 в организме начинается достаточно много изменений, связанных с угасанием, и сексуальность перетекает из ярко выраженных маскулинного и фемининного проявлений больше к нейтральному — андрогинной сексуальности. Поэтому сексуальное взаимодействие в паре после 60 будет отличаться от того, что было раньше. Меньше страсти, стремления к достижению оргазма, больше эротически-платонического: ласки, нежность, наслаждение самим процессом познания друг друга.

Новое и привычное

— Меняется ли сексуальный темперамент в зависимости от того, находится человек в браке или нет?

— Он может меняться в определенных границах, если люди в паре пытаются как-то подстраивать свои сексуальные темпераменты друг под друга. Но в случае, если разница изначально велика, это может вызвать ряд больших сложностей, поскольку будет сопровождаться некоторым насилием по отношению друг к другу. К сожалению, пары, сталкивающиеся с этим, не обсуждают сексуальные предпочтения и сексуальную активность «на берегу». И конечно, в такой неоднородной паре партнер с высокой половой конституцией будет воспринимать отказ как отвержение и обесценивание своей сексуальности, тогда как партнер с низким темпераментом может ощущать происходящее в постели как насилие и давление. Естественно, ничем хорошим это чаще всего не заканчивается.

Важно, чтобы люди по своему темпераменту были приблизительно близки друг к другу, однако идеального сочетания практически не существует.

Палитра сексуальности очень обширна, и найти на ней человека, подходящего по всем параметрам, — запредельная удача. Поэтому практически всегда приходится искать компромисс

— Но между тем все мы слышали истории про то, как пара горела страстью, но после этого случился брак, и быт съел все яркие отношения, в том числе сексуальные.

— Это еще один стереотип. Надо понимать, что в целом, когда мы только начинаем отношения, нашу сексуальность очень сильно подогревает страсть. Много энергетики добавляет фактор новизны и любопытства, усиливающий желание. С течением времени эти факторы значительно снижают свое влияние, и люди встречаются с естественной нормой (половой конституцией и своими сексуальными ожиданиями) друг друга. И зачастую оказывается, что сексуальная норма не совпадает с той, что есть у партнера. Дальше — больше. Без идеализации возникает ряд стрессов, происходит обесценивание партнера, нарастает недовольство им. Это нередко служит ведущим фактором в подавлении проявлений сексуальности в отношениях.

— Есть ли способы «уравновесить» эту разницу?

— Практика показывает, что сильная разбежка в половой конституции или сексуальном темпераменте достаточно критична для существования пары. Желание качественной сексуальной жизни совершенно естественно, и если кому-то недостает, а кому-то слишком много, то это в любом случае влечет за собой серьезное напряжение, много взаимных претензий, которые не всегда удается разрешить даже на фоне диалогов. Кроме того, в нашей культуре много ограничений для решения таких сложностей: в частности, неширокое распространение альтернативных способов сексуального удовлетворения, возможности решить эту проблему с помощью определенных техник… Поэтому, когда пары приходят на консультацию с такими проблемами, в большинстве случаев это заканчивается тем, что они разбегаются.

Но, на мой взгляд, все не так катастрофично. Ведь проблема все равно в ограничениях, которые мы ставим сами себе: не позволяем слышать и быть услышанными, запрещаем альтернативные взгляды, пугаемся возможности исследовать. Все это усугубляется еще и тем, что в нашей культуре люди до сих пор имеют достаточно расплывчатое представление о себе и своей сексуальности.

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