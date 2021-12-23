В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» 21 декабря 2021 г зарегистрирован новый резидент — ООО «Научно-техническая компания БПЛА Тяньюй Чанъин (МСК)», пишет ПраймПресс.

Как уточнили в пресс-службе, учредителем нового предприятия-резидента является «Пекинская научно-техническая компания БПЛА Тяньюй Чанъин» (КНР) — одно из ведущих предприятий Китая в области разработки и производства интеллектуальных беспилотных систем.

«В рамках реализации инвестиционного проекта резидент планирует создать высокотехнологичное производство универсальных логистических систем беспилотных летательных аппаратов и оборудования для них», — говорится в сообщении.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» расположен в районе Национального международного аэропорта «Минск» на площади 117,6 кв км. Специальный льготный правовой режим парка действует до 2062 г. Приоритетные направления, намечаемые к развитию в парке, – электроника, биомедицина, тонкая химия, машиностроение и другие. Заявленная сумма инвестиций для резидентов составляет не менее 5 млн долл (не менее 500 тыс долл в случае научно-исследовательского проекта либо если проект реализуется в течение первых трех лет). Земля в парке может быть продана в частную собственность. В качестве резидентов парка зарегистрировано 84 компании из 15 стран с общим объемом заявленных инвестиций более 1,2 млрд долл.

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