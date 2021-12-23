Новорожденных Дедов Морозов раздают родителям в Подмосковье

Младенцев в нарядах Дедов Морозов стали отдавать мамам в Видновском перинатальном центре в Подмосковье, сообщает 360tv.

«Называем мы их „Маленькие декабрята“. Мамочкам нашим нравится, потому что когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны», — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Зеленская.

«Дед Мороз к нам пришел уже, Дед Морозик наш маленький. К новому году он уже подрастет и будет бородатенький», — шутит один из счастливых обладателей новогоднего подарка.

«Мне принесли малышку, и она была одета в такой милый колпачок и этот мешочек. Это прямо был как подарок на Новый год или Рождество», — поделилась мама новорожденной.

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