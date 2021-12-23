Документ распространяется, в частности, на библиотекарей, медиков и журналисток. К воинской службе считаются пригодными женщины от 18 до 60 лет.

17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о расширении списка профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет. Об этом свидетельствует текст документа, обнародованный в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов министерства юстиции Украины, пишет Фокус.

Так, под действие приказа попадают женщины, которые работают не только по специальностям, связанным с военным делом и государственной безопасностью, но также и те, которые занимаются, например, библиотечным делом, музыкальным искусством, наукой, банковским делом, гостинично-ресторанным делом и т.д.

На воинский учет обязаны встать пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья женщины от 18 до 60 лет. В свою очередь руководители предприятий должны проконтролировать, чтобы сотрудницы встали на учет, и проверить наличие у них соответствующих документов.

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