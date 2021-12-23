Как обуздать инфляцию?

В 2021 году инфляция в Беларуси ускорилась до двузначного уровня и оказалась самой высокой по сравнению с предыдущими четырьмя годами. Как в белорусских условиях сделать инфляцию однозначной и стабильно низкой? У Нацбанка есть ответ на этот вопрос, пишет Белорусы и рынок.

Траектория роста цен

В 2021 году рост потребительских цен стабилизировался около 10 %, и примерно такая инфляция, судя по всему, сложится по итогам двенадцати месяцев. Во всяком случае, экономисты Евразийского банка развития, который сегодня выступает ключевым кредитором Беларуси, придерживаются такого прогноза.

К слову, в предыдущие годы инфляция в Беларуси была гораздо ниже. Так, в 2020 году цены выросли на 7,4 %, в 2019-м — на 4,7 %, в 2018-м — на 5,6 %,

в 2017-м — на 4,6 %.

По мнению Национального банка, ускорение инфляции в 2021 году объясняется ростом мировых цен на продукты питания, а также проведением «мягкой денежно-­кредитной политики ведущими странами мира». В числе внутренних факторов, считают в Нацбанке, «дополнительный вклад в увеличение цен обеспечил низкий урожай ряда сельскохозяйственных культур».

Однако был еще важный фактор ускорения роста цен — инфляционные ожидания населения и предприятий. По данным Национального банка, в 2021 году они сохранились на высоком уровне.

Инструменты снижения инфляции

В мире для снижения темпов роста потребительских цен центральные банки используют разные монетарные режимы. Наибольшей популярностью пользуется режим таргетирования инфляции, который подразумевает снижение темпов роста цен путем управления инфляционными ожиданиями. Этот монетарный режим используют многие развитые и развивающиеся страны, которые формируют более 60 % мирового ВВП.

И лишь немногие страны, и их количество постоянно уменьшается, для снижения инфляции используют режим монетарного таргетирования. К числу таких стран на сегодняшний день относится и Беларусь.

Суть режима монетарного таргетирования сводится к тому, что снижение инфляции обеспечивается за счет ограничения денежного предложения. Нацбанк Беларуси использует такой режим с 2015 года, и, справедливости ради, стоит отметить, что он принес стране очевидные успехи.

Благодаря тому, что тогда страна отказалась от бурного эмиссионного финансирования экономики и ограничила денежное предложение, инфляцию в Беларуси удалось довольно быстро сбить. Если в 2014 году, до применения режима монетарного таргетирования, потребительские цены выросли на 16,2 %, то в 2015-м — на 12 %, в 2016-м — на 10,6 %, а в 2017-м инфляция в стране и вовсе достигла исторического минимума — 4,6 %.

Благодаря быстрому снижению инфляции удалось резко снизить и ставки по рублевым кредитам, в том числе и для населения. Если в 2014 году средняя процентная ставка по новым рублевым кредитам составляла 28,1 %, то в 2017-м — 10,9 %.

Однако, несмотря на перечисленные достижения, удержать процентные ставки и инфляцию на исторически низком уровне не удалось. После относительной стабильности в 2018–2019 годах через два года инфляция стала расти, как и процентные ставки по кредитам. В результате, согласно последним данным Нацбанка, в октябре 2021 года средняя процентная ставка по рублевым кредитам составляла 13,1 %, а инфляция — 10,5 %, то есть вдвое превысила целевой прогноз на год.

Одна из причин случившегося — несовершенство нынешнего монетарного режима. Он позволяет снизить инфляцию путем ограничения денежного предложения, но не предоставляет инструментов для управления инфляционными ожиданиями населения и предприятий, которые на фоне обострившихся политических и экономических проблем в стране остаются высокими.

Зачем Беларуси новый монетарный режим

Именно они, ожидания, зачастую и порождают ускорение инфляцию в Беларуси. Режим таргетирования инфляции предполагает коммуникационную политику центробанка с обществом для управления инфляционными ожиданиями населения и предприятий.

Успех режима таргетирования инфляции возможен в том случае, если общество доверяет экономическим прогнозам центрального банка. Если такое доверие складывается, субъекты хозяйствования не закладывают в цены, например, девальвационные риски, а исходят из того, что политика денежных властей позволит избегать шоков на валютном рынке.

Россия, как и многие развитые страны, применяет режим таргетирования инфляции с 2014 года, и переход на этот режим позволил восточной соседке Беларуси получить желаемый результат.

«Поддерживать инфляцию на низком уровне можно благодаря убеждениям предприятий и населения. Они позволяют «заякорить» инфляционные ожидания. Когда Россия перешла на режим таргетирования инфляции, инфляционные ожидания снизились кардинально», — отметил советник первого заместителя председателя правления Банка России Сергей Моисеев, комментируя корреспонденту «Белорусы и рынок» российский опыт внедрения режима таргетирования инфляции.

Нацбанк Беларуси также считает, что для снижения инфляционных ожиданий в стране нужно внедрять режим таргетирования инфляции, который доказал свою эффективность как в России, так и в государствах ЕАЭС и многих западных странах.

Как инфляция влияет на экономику

Для внедрения в нашей стране нового монетарного режима нужно расширять полномочия Нацбанка. В частности, центральный банк должен обладать правом не только разрабатывать свой собственный экономический прогноз, но и обнародовать его, тем самым формируя в обществе доверие к своим заявлениям и действиям.

Однако пока белорусский Нацбанк не имеет полномочий оглашать экономические прогнозы, которые могут отличаться от правительственных оценок. Соответственно, и инструментов для управления инфляционными ожиданиями центральному банку не хватает.

«На мой взгляд, чтобы Беларусь смогла перейти на новый монетарный режим, на уровне правительства, Нацбанка и в обществе должен быть консенсус по поводу того, что низкая инфляция очень важна для страны», — подчеркнул заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Михаил Демиденко, отвечая на вопросы корреспондента «Белорусы и рынок» на заседании круглого стола, организованного центробанком.

В Беларуси, добавил эксперт, периодически вбрасываются псевдонаучные идеи типа той, что для экономического роста Нацбанк должен напечатать деньги. Однако по факту, констатируют эксперты центробанка, в Беларуси эмиссия всегда порождает высокую инфляцию и разрушает предпосылки для экономического роста, поскольку бизнесу в таких условиях трудно планировать и работать.

«Анализ взаимосвязи между инфляцией, ростом экономики и изменением дохода на душу населения свидетельствует, что за последние 20 лет среднегодовой прирост ВВП на душу населения в странах с низким уровнем инфляции был выше — до 3 %», — констатирует начальник управления исследований и стратегического развития Нацбанка Наталья Мирончик.

В общем, вывод очевиден: чтобы уйти от низких и обеспечить высокие темпы экономического роста, Беларуси вначале нужно обуздать инфляцию.

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