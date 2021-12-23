Это была последняя капля: Кто мог стать причиной развода Григория Лепса с женой

“Чтобы уйти от моей жены, нужно быть полным идиотом. Я не идиот”, – еще недавно говорил в беседе с Hello! Григорий Лепс. И вот такой внезапный итог: после 20 лет брака 59-летний артист развелся со своей 49-летней супругой Анной Шаплыковой. По словам юристов семьи, на развод подала Анна. Артист смирился с этим решением и не собирается воевать с женой за недвижимость и миллионы. 20 декабря брак Лепса и Шаплыковой был официально расторгнут мировым судом Хамовнического района Москвы. Но супругам еще предстоит поделить имущество и определить порядок воспитания троих совместных детей, пишет kp.ru.

Снял обручальное кольцо

На недавней премии «Золотой граммофон» журналисты спросили у Лепса, переживает ли он из-за развода.

– Из-за моего? – ушел от ответа певец.

Больше о расставании с женой он не сказал ни слова. В последнее время артист стал выходить в свет один и без обручального кольца. Многие обратили внимание на шрамы на голове музыканта. Говорят, певец сделал пересадку волос в заграничной клинике. Кстати, эту процедуру Лепс делает уже не первый раз.

Встретил Аню в ресторане

До брака с Анной Шаплыковой Григорий Лепс был женат на своей однокурснице Светлане Дубинской. От этого союза у артиста есть 37-летняя дочь Инга. В браке со второй женой у Лепса появилось трое детей: в 2002 году у супругов родилась дочь Ева, через 5 лет – вторая дочь Николь, а еще через 5 лет – сын Иван. С Анной Лепс познакомился в 2000 году в ресторане, на выступлении Лаймы Вайкуле. Шаплыкова была танцовщицей, работала у Вайкуле в балете. По словам певца, он сразу понял, что встретил свою вторую половину.

– Я сразу почувствовал, что это моя будущая жена. И я в ней до сих пор уверен на 100 процентов. Она занимается семьей, а я зарабатываю деньги, – говорил о своей супруге артист.

Анна терпела проблемы артиста с алкоголем и даже осталась с ним, когда певец подсел на запрещенные вещества. Она действительно долгое время занималась только семьей и детьми, пока несколько лет назад Григорий не сменил команду. Тогда жена Лепса возглавила его ювелирный дом и бренд оптики. Лепс же продолжал курировать свой продюсерский центр, а также ресторанный бизнес, выпуск алкогольной продукции и деревенских солений. Говорят, накануне развода артист переписал свой ювелирный бизнес на жену.

– Проблемы в семье Лепса начались, когда он решил создать свой продюсерский центр. Набрал под это немало кредитов в общей сумме на несколько миллионов долларов, – рассказала «КП» продюсер Алина Красная. – Перевез семью из московской квартиры за город, построив на Новой Риге два шикарных дома в тайском стиле почти за 500 миллионов рублей. Один трехэтажный особняк – для семьи. Второй, точно такой же, – для продюсерского центра. Конечно, работа с молодыми музыкантами требовала немалых вложений. Тогда-то в светских кругах заговорили о романе Лепса с его украинской подопечной певицей Алиной Гроссу. Оба отрицали близкие отношения, но жена ревновала, так как видела, как Григорий относится к Алине. Он опекал ее, записал с ней дуэт, помог с телеэфирами и ротациями.

Однако отношения с Гроссу, по словам друзей Лепса, быстро сошли на нет. Так же быстро артист остыл к продюсированию молодых артистов и сейчас очень редко берется за это неблагодарное дело. Расходы большие, долги тоже, а заработать на продюсировании в кризис не так-то просто.

Дружба с Барановской стала последней каплей

Впрочем, к молодым и красивым дивам интерес Лепса не угас. В тусовке стали поговаривать о другой звезде, которую он зажег, – знойной брюнетке Яне Кошкиной. Обладательница пышных форм стала мелькать на всех телеканалах и красных дорожках. Светские хроникеры гадали о причинах такого стремительного карьерного роста телеведущей. Мало кто знал, что ее продвигает Григорий Лепс. По иронии судьбы, певец познакомился с Кошкиной, как и со своей женой, в ресторане. Правда, от супруги не ушел, семью тогда удалось сохранить.

А вот следующий роман мужа терпеливая Анна игнорировать уже не стала. Говорят, что последние два года супруга Лепса очень нервничала из-за близкой дружбы Григория с бывшей женой футболиста Аршавина Юлией Барановской. И даже, по слухам, в прошлом году уже грозила мужу разводом. Супруги тоже на какое-то время разъехались, перестали появляться вместе на раутах, но потом помирились. Увы, ненадолго.

Семье – дом и квартиру, себе – коллекцию икон

Что же оставит после развода супруге Лепс? Как стало известно «КП», сейчас жена артиста с детьми живет в 17-комнатном доме на Новой Риге. Сам музыкант переехал в соседний особняк-студию, который построен напротив его семейного гнезда. Помимо музыкальной студии и кабинета на третьем этаже здания расположены гостевые комнаты, которые изначально были построены для иногородних подопечных артиста. Сейчас там обосновался Лепс. Там же находится его главное сокровище – уникальная коллекция икон, которую он собирал на протяжении 20 лет. В студии певца хранится около 200 старинных образов. Общая стоимость коллекции – десятки миллионов долларов.

– Есть у меня даже икона Спасителя XV века, – рассказывал в интервью «КП» Григорий. – Я очень хотел купить эту икону. А потом мне ее подарили. Думаю, я вхожу в десятку известных коллекционеров. В мире. По иконам точно. А может, и в пятерочку, кто знает.

Друзья Лепса говорят, что артист оставит семье и 300-метровую квартиру в Москве.

И, конечно, он по-прежнему будет финансово помогать супруге и детям. Несмотря на семейные невзгоды, Григорий Лепс остается одним из самых высокооплачиваемых и востребованных артистов. Стоимость частного выступления певца порой доходит до 12 миллионов рублей. По данным Forbes, только за прошлый год музыкант заработал 2,2 млн долларов (161 млн рублей).

После того как о разводе музыканта разузнала пресса, Григорий на стрессе снова попал в плен зеленого змия. Музыканта несколько раз госпитализировали в нетрезвом виде. Один раз даже диагностировали гипертонический криз. При этом коллега Лепса Лариса Долина опровергла слухи о том, что артист из-за развода ушел в запой. И действительно, несколько дней спустя после гипертонического криза Лепс вновь вернулся на сцену. Певец участвует в запланированных новогодних концертах и выступает на корпоративах.

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