В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают рост белорусской экономики на 2,1% по итогам текущего года. Об этом сообщает аналитический портал “Thinktanks.by”.

ВВП Беларуси за 11 месяцев увеличился на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года. В январе – октябре, т.е. за 10 месяцев этот рост составлял 2,4%.

Как сообщает ЕАБР, основной вклад в изменение годового роста белорусского ВВП в ноябре в сравнении с октябрем внесли обрабатывающая промышленность и торговля. В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают рост белорусской экономики на 2,1% по итогам текущего года.

В результате по итогам IV квартала 2021г. объем белорусского ВВП с устранением сезонности может на 0,3–0,5% превысить уровень допандемийного IV квартала 2019г.

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