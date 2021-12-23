Белтелеком объявил о повышении тарифов на услуги доступа в сеть Интернет с 1 января 2022 года в среднем на 4 процента в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи увеличится в среднем на 5 процентов.

С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте компании.

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