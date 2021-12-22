Главная сложность при изучении культуры викингов – в отсутствии письменных источников, большая часть информации у этого народа передавалась в устном виде, в сагах и легендах. Позже эти сведения были неоднократно искажены при переводе на другие языки, поэтому многие вещи считаются преувеличенными или неправильно истолкованными. К их числу относится и жестокий ритуал казни «кровавый орел», но современные ученые доказали, что он существовал в реальности, пишет Техкульт.

Суть «кровавого орла» в том, чтобы разрубить спину жертвы, отделить ребра от позвоночника, вынуть через отверстия и разложить легкие, которые будут трепыхаться, напоминая крылья птицы. Это практически невозможно с точки зрения анатомии, потому что даже при наличии современных инструментов кровопотеря будет такой большой, что жертва испустит дух до окончания процедуры. Даже если удастся совершить все максимально быстро, движения легких все равно будут малозаметны – ни о какой зрелищности речи не идет.

Однако все кардинально меняется, если исчезает необходимость поддерживать жизнь в жертве в течение ритуала. Викинги в целом отличались суровым нравом, и пытки или увечья не вызывали у них сильного эмоционального отклика. Другое дело вопросы чести, когда казнь врага можно было превратить и в почетный обряд, и в максимально жуткое зрелище. В частности, надругательство над трупом, который был максимально обезображен в ходе превращения в «кровавого орла», как раз соответствовало таким понятиям.

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