Токсины сибирской язвы могут стать новыми обезболивающими

Сибирская язва — это смертельно опасное инфекционное заболевание, возбудителем которой является бактерия Bacillus anthracis. Этой болезни чаще всего подвергаются сельские животные, но бывают и случаи заражения людей. При заражении у человека повреждается кожа, а в более серьезных случаях — органы дыхания и система пищеварения.

В мире происходило множество вспышек заболевания сибирской язвой, что приводило к сотням смертей. Ученые со всего мира до сих пор занимаются изучением этой инфекции и иногда делают удивительные открытия.

Например, недавно ученые из Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, что некоторые из выделяемых сибирской язвой токсинов можно использовать в качестве средства для снятия боли, пишет Hi-News.ru.

Какие токсины выделяет сибирская язва?

О новом открытии было рассказано в научном издании New Atlas. Вызывающая сибирскую язву бацилла Bacillus anthracis представляет собой спорообразующую палочку размером в несколько микрометров. Она быстро размножается в мясной среде и выделяет в окружающую среду экзотоксин — белковый комплекс, который состоит из трех компонентов. Первый вызывает отек, второй вызывает отек легких и последующую смерть, а третий является защитным антигеном. Последний часто сравнивается с троянским конем, потому что помогает скрытно переносить в клетки организма либо белки фактора отека (EF), либо белок летального фактора (LF).

Обезболивающее средство на основе сибирской язвы

В ходе новой научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Nature Neuroscience, было выяснено, что совокупность некоторых из этих белков могут действовать как хорошее обезболивающее средство. Речь идет о связке защитного антигена и белка, который вызывает отек. Вместе они проникают в спинной мозг и блокируют нейроны, которые сигнализируют организму о боли. Эффект снятия боли был доказан в ходе экспериментов на лабораторных мышах, которым связку из двух компонентов сибирской язвы ввели в позвоночник.

Впоследствии ученые решили пойти дальше и «спрятали» внутри играющего роль троянского коня защитного антигена другой обезболивающий яд — ботулотоксин.

На самом деле, это вещество считается одним из самых сильных токсинов в мире, но в умелых руках он превращается в обезболивающее средство. После введения новой смеси в организмы грызунов, ученым снова удалось унять боль.

По словам одного из авторов научной работы Николь Янг (Nicole Yang), в будущем они смогут доставлять в ответственные за сигналы о боли участки спинного мозга и другие лекарства.

Насколько безопасно новое обезболивающее?

Конечно, до этого еще далеко, потому что ученым нужно убедиться, что созданный ими метод полностью безопасен — все-таки они имеют дело с опасными бактериями и ядами. По их мнению, введение веществ через позвоночник (интратекальное введение), помогает избежать попадания ядовитых веществ в остальные части тела. По крайней мере, на данный момент испытания на животных не показало поражения остальные органов тела. Как минимум, у животных не возникло проблем с движениями — они вели себя так же, как обычно. По мнению ученых, обезболивающий эффект от компонентов сибирской язвы может быть эволюционной адаптацией болезни для защиты от обнаружения. Как уже было отмечено в начале статьи, одним из симптомов заражения является поражение кожного покрова. На ней образуются язвы с черным центром, но пациенты уверяют, что никаких болезненных ощущений они не вызывают. Скорее всего, это как раз связано с тем, что выделяемые бактериями Bacillus anthracis компоненты блокируют сигналы о боли. Результаты проведенной научной работы намекают на то, что мощные анальгетики можно найти даже в бактериальной среде. Возможно, в будущем ученые смогут разработать еще более мощные обезболивающие средства, чем имеющиеся у нас сейчас. А они, в свою очередь, смогут сделать медицинские процедуры еще более безболезненными.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»