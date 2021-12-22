Скоро в Беларуси вырастет минимальная зарплата. А где она самая большая?

С 1 января в Беларуси увеличится размер минимальной заработной платы (МЗП). А какова «минималка» у наших соседей? Что она вообще значит? Сколько платят в других странах экс-СССР? А у кого эта самая МЗП – в разы выше средней белорусской зарплаты? Myfin.by нашел все ответы на вопросы.

Что такое минимальная заработная плата и зачем она нужна?

Еще в ХIХ веке власти во всем мире озаботились положением резко увеличивающейся в численности городской бедноты и стали искать механизмы, как сделать жизнь низкооплачиваемых рабочих лучше. Впервые на законодательном уровне МЗП оформили в 1896 году в Австралии.

Там создали советы из предпринимателей, рабочих различных специальностей и общественности, которые должны были установить справедливую минимальную заработную плату по каждой отрасли. Идея прижилась и зашагала по свету – следом подобные нормы появились в Англии, Франции, Голландии, Норвегии, Германии, Испании. При этом четкого и однообразного определения, что такое минимальная зарплата до сих пор не существует. Как и принципа ее исчисления.

Вы частенько в американских фильмах слышите в диалогах фразу «сколько тебе будут платить в час?», – это дает понять, что в США существует минимально установленный размер почасовой оплаты. Причем он колеблется от штата к штату (от 8,5 до 13,5 долларов). Во многих государствах нет единой законодательной планки, ниже которой нельзя платить работнику, регионы устанавливают ее сами. В других это прерогатива профсоюзов, или же коллегиальных органов. Иногда размер устанавливается как в США, – ставка часовая, порой – дневная, иногда недельная, порой зависит от сфер деятельности, в странах СНГ – месячная, единая. Но суть этих планок одна – установить минимальный уровень оплаты труда работника за единицу времени, который обязан платить работодатель.

Этой суммы должно быть достаточно, чтобы обеспечить себя питанием, одеждой, обувью, кроме того денег должно хватать на оплату ЖКХ, транспортных расходов и услуг связи.

Беларусь

В нашей стране размер МЗП регулируется законом «Об установлении и порядке повышения размера минимальной заработной платы» от 17 июля 2002 года. Обычно минимальную зарплату повышают раз в год, но если инфляция начинает расти очень быстро, то несколько. К примеру, в 2021 году МЗП составляла 400 рублей, но так как 5-процентный инфляционный рубеж был пройден в сентябре, то она была индексирована, и сегодня составляет 417,86 копеек, по курсу (на начало декабря) – 164 доллара.

С 1 января 2022 года, согласно постановлению Совмина, она увеличится и составит 457 рублей.

Что у соседей?

Оказалось, Украина в последние годы очень резво поднимает свою «минималку» (к примеру, в 2016-м она равнялась 1600 гривнам) и в прошлом году обогнала даже Россию, – многолетнего лидера в СНГ. С 1 января 2021 года МЗП у наших южных соседей составляла 6000 гривен, а с 1 декабря опять увеличилась, до 6500 гривен – 239 долларов. С 1 января 2022-го она снова поднимется – до 6700 гривен.

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет с 1 января 12792 российских рубля, – 171 доллар. Но это федеральная планка, в регионах устанавливают свою, которая обычно ненамного отличается, и только в Сибири, на Крайнем Севере и в обоих столицах заметно выше (Ямало-Ненецкий автономный округ – 16849, Санкт-Петербург – 18000, Москва – 20195, Кемеровская область – 21471 российский рубль).

В Литве минимальная зарплата определяется согласно договору представителей властей и профсоюзов и составляет 48,1% среднегодовой зарплаты по стране. В 2021 году это 642 евро (728 долларов). С 1 января она поднимется минимум до 704 евро, так как средняя зарплата за год существенно подросла. Отметим, что именно от литовского МЗП зависит, в том числе, почасовая оплата у дальнобойщиков. Еще лет 5 назад литовские зарплаты были на предпоследнем месте в Евросоюзе, а сегодня обгоняют 6 стран ЕС.

В Латвии три года «минималка» не поднималась, посему литовцы и обогнали латышей по этому показателю. В 2018-2020 годах она составляла 430 евро, в этом году равна 500 евро (566 долларов). Это самый низкий показатель в Прибалтике, и летом граждане страны инициировали сбор подписей за ее существенное поднятие – до 630 евро, подав петицию в Сейм. Власти столь резко поднять планку не могут, хотя и понимают, что низкие зарплаты ведут к эмиграции в другие страны ЕС.

В Польше – самая большая среди наших соседей минимальная зарплата. С 1 января 2021 года она увеличилась на 200 злотых и составляет 2800 злотых (682 доллара – все данные приведены по курсам на 1 декабря).

Как дела на просторах СНГ?

Спустя 30 лет после распада Советского союза минимальные зарплаты в его экс-республиках сильно разнятся, – гораздо больше, чем по средним зарплатам, что говорит о фундаментальных отличиях в экономической функции МЗП. Часто «минималка» растет скачкообразно, причем даже в относительно стабильных и неплохо развивающихся экономиках.

В Молдове после ратификации Европейской социальной хартии должны придерживаться ее рекомендаций по размеру МЗП – 50-60% от средней зарплаты в стране. Но пока нет и 30% – в 2021 году она составляет 2935 леев (165 долларов). В Казахстане «минималка» – 42500 тенге (98 долларов), через 3 недели она поднимется почти в полтора раза – до 60000 тенге.

В закавказских странах самая большая МЗП в Азербайджане – 250 манатов (147 долларов), правда там официальный курс доллара все время одинаков – 1,7 маната. Еще интереснее ситуация в Грузии, хотя там курс и плавающий. Там МЗП составляет 20 грузинских лари (6,4 доллара) в месяц для работников частного сектора, и 350 лари (112 долларов) – для государственных служащих. Понятно, что свою реальную функцию в этой стране она не выполняет. В Армении «минималка» – 68000 драмов (139 долларов).

В странах Средней Азии тоже не без особенностей. К примеру, в Туркменистане официальный и реальный курс доллара отличается примерно в 7 раз. МЗП там – 957 манатов (273 долларов по неизменному официальному курсу, и 40 – по курсу «черного рынка»). В Таджикистане минимальная зарплата повышалась последний раз 5 лет назад. Она составляет 400 сомони (35 долларов), в Кыргызстане «минималка» всего 1854 сома (22 доллара), а самая высокая в регионе – в Узбекистане – с 1 сентября 822 тысячи сумов (76 долларов).

У кого самая большая МЗП в мире?

Согласно данным статистического ведомства Евросоюза, по состоянию на 1 января 2021 года самая большая МЗП – в Люксембурге – 2202 евро (2496 доллара). Следом идут Ирландия – 1724 евро (1954 доллара), и Нидерланды – 1685 евро (1910 долларов).

В шести страх ЕС не закреплено понятие «минимальной заработной платы», они в рейтинге не учтены: это Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция. Хотя в той же Дании есть «минималка» по профсоюзным договорам – 16 долларов в час – 2464 евро (2794долларов или 7095 белорусских рублей) при графике 7часовХ22 дня в месяц.

Ну а самая большая минимальная зарплата в мире – в Швейцарии. Там только в двух кантонах существует законодательно закрепленное понятие МЗП – в Невшателе и Юра – 20 швейцарских франков (21,72 доллара) в час. По схеме 7Х22 в месяц это – 3346 долларов. В остальной части страны существует практика трудовых соглашений, по которым месячная МЗП для неквалифицированных рабочих составляет от 2200 до 4200 швейцарских франков (2390-4562 долларов), и от 2800 до 5300 франков (3042-5758 долларов) – для квалифицированных сотрудников.