В австралийском городе Брум (штат Западная Австралия) зафиксировано нашествие нетрезвых краснокрылых попугаев. В итоге птицы летают по непредсказуемой траектории, а также могут залетать в окна. Оказавшись в жилище, пернатые пьяницы бродят по нему или валяются на полу, пишет MK.ru.

Все из-за ферментированных манго. В это время года в регионе Кимберли опавшие плоды гниют и ферментируются на солнце. В манго, которые содержат много сахара, бродят, в них вырабатывается спирт. Эти опавшие плоды попугаи и любят поедать.

При этом для некоторых птиц такие загулы заканчиваются смертью. В частности, они могут стать легкой добычей для хищников, в том числе домашних кошек. Местным ветеринарам удалось вылечить примерно шестерых краснокрылых попугаев. Их доставили к ним ним из-за странного поведения.

Эксперты утверждают, что птицы страдают из-за отравления этанолом около нескольких дней. Из-за алкоголя попугаи становятся очень сонными. У них начинаются разные стадии недоедания.

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