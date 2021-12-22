Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой, сообщают РИА Новости.

Студенка первого курса сдавала предмет “Введение в психологию”. Ответив неправильно, она расстроилась и выбежала из аудитории, не дождавшись результата, а ее отец “устроил скандал”, рассказали там.

На экзамене девочка была одна, без сопровождающего, отец должен был ждать ее на посту охраны.

“В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования”, — сказали в пресс-службе.

Работникам пришлось вызвать полицию. В ответ мужчина “кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям”. В результате его закрыли в аудитории, “чтобы он не смог никому нанести физического вреда”.

Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой
Евгений Тепляков с Алисой в программе «Центральное телевидение» (2021). Кадр видео / ntv.ru

Евгений Тепляков, отец девочки, родился в обычной белорусской семье, в городе Шклове. В Беларуси прожил до 15 лет. Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. С 2 сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.

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