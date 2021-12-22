Новогодний стол от диетолога: икра и авокадо вместо мяса по-французски

Новый год без застолья – не праздник. К этому дню готовятся особо, составляют меню, закупают тонны продуктов, готовят стол с множеством яств, даже если новогоднюю ночь планируют встречать вдвоем-втроем. Традиция, как-никак. Однако в вопросе подготовки к празднованию Нового года и разум надо включать, и о здоровье вспоминать, считает диетолог Марта Марудова, которая поделилась своим видением новогоднего праздника с interfax.by.

Все идет от головы

“Если человек решил объесться, он обязательно это сделает в новогоднюю ночь, что бы мы ему ни говорили и какие доводы ни приводили. Но есть и те, кто считает, что Новый год – это прежде всего не застолье, а праздник семьи, хорошего настроения и надежд. Еда в таком случае уходит на второй план”, – уверена М.Марудова.

Застолье необходимо. Но какое?

Известный диетолог не считает, что в Новый год нужно отказаться от праздничного стола. Отнюдь. Более того, она уверена, что соблюдение каких-то традиций – например, богатого стола – имеет право на жизнь. Ведь мы все верим в то, что изобилие на праздничном новогоднем столе принесет нам удачу и благополучие в предстоящем году. Главный вопрос ведь не в наличии самого праздничного стола, а в его содержании.

“Надо отдавать себе отчет, что будет на столе и что вы будете есть. Если вы дома, то это не обязательно должны быть майонезные салаты и мясо-французски. А если вы отправляетесь в гости, можете поинтересоваться у хозяев, что будет на столе, и если эта еда покажется вам слишком тяжелой, принести что-то свое”, – советует специалист.

Что касается выбора блюд, то на взгляд М.Марудовой, лучшее, что можно сделать, – это отдать предпочтение деликатесам.

“В магазинах сейчас можно купить все, что угодно. И за свою жизнь мы столько всего наелись уже и напились, что удивить количеством еды нас, наверное, сложно. Значит, можно сделать выбор в пользу деликатесов – тех продуктов, которые по финансовым или иным причинам крайне редко встречаются в вашем рационе в течение года – на икру, морепродукты, заморские фрукты, например, авокадо, что-то еще”, – отметила диетолог.

А еще посоветовала обязательно иметь на праздничном столе овощную и фруктовую нарезки, а также мясо и рыбу, которыми можно полезно насытиться.

Алкоголь: сухой, легкий и с водой

Традиционное новогоднее шампанское – не самый полезный продукт с точки зрения диетологии. Впрочем, и любой алкоголь, доказано, вреден для организма.

Новый год без алкоголя? Идеальный вариант.

Но если выбираете-таки новогодний алкогольный напиток для праздника, помните о некоторых правилах, напоминает М.Марудова.

Если берете шампанское, выбирайте сухое или брют.

Пейте много воды. На 1 бокал вина или шампанского должно приходиться 2 стакана воды.

Вместо крепленых напитков отдайте в новогоднюю ночь предпочтение легким.

Сначала ешьте, потом пейте. Пить на голодный желудок – не очень хорошо.

Не только еда, но и танцы

“Первого-второго-третьего января инфекционные отделения больниц потому и переполнены “едоками” новогодними, что все наедаются, едят все подряд и много, пьют много. А майонезные салаты, которые выготавливаются тазиками, а потом доедаются 2-3-4 дня после основного застолья?”, – сетует диетолог.

Марта Марудова советует вспомнить, что Новый год, если уж говорить о традициях и их придерживаться, – это всегда было не только застолье, но и активные зимние забавы, танцы под елками, переодевание в Деда мороза и Снегурочку, ночные гуляния.

“Да, может, сейчас погода и не располагает к катанию на санках, коньках или игре в снежки на улице, но можно просто гулять, обойти все елки, танцевать и веселиться, а не провести день и ночь сидя за столом перед экраном телевизора. Такой Новый год мне гораздо больше по душе”, – признается она.

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