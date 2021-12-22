Мошес: «Аппетита бороться за Беларусь на Западе абсолютно нет»

Политолог Аркадий Мошес — о месте нашей страны в российском ультиматуме НАТО.

Накануне МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО. Согласно документам, от НАТО Кремль требует исключить в будущем расширение альянса в восточном направлении. А также «отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», не размещать на территории Европы ракеты и ядерное оружие и не проводить крупных военных учений у российских границ, пишет zautra.by.

Может ли Россия в сегодняшних условиях добиться уступок со стороны Запада и какова роль Беларуси в этой истории? На эти и другие вопросы ответил Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений.

Каких-то уступок Москва добиться может, считает аналитик. Каких именно — покажут переговоры, когда они начнутся.

— Тех юридических гарантий и в той форме, в которой они прописаны в предлагаемом проекте договора, добиться практически нереально. Формальных гарантий никаких не будет. Но, если Россия изменит тональность своего подхода, то в ходе переговоров фактических каких-то обязательств на нерасширение НАТО на Украину и, тем более, какие-то другие страны добиться безусловно можно.

Потому что, собственно, никто и не собирался расширять альянс на Украину и Грузию. Мы ходим вокруг да около Бухарестских соглашений уже полтора десятка лет, и никуда еще не сдвинулись

И никакие планы действий по вступлению Украины в НАТО Киеву никто не предоставлял и не собирался предоставлять. То есть, фактическую ситуацию каким-то образом, я думаю, зафиксировать можно.

По мнению Аркадия Мошеса, уровень военного присутствия в Европе и постсоветских странах также будет определяться во время переговоров. И здесь у Москвы тоже есть определенные шансы:

— Если Запад сочтет, что начало переговоров — это работающая альтернатива началу войны или военной эскалации в Украине, то и здесь можно добиться определенных уступок.

Целиком этот договор принят не будет, отмечает эксперт. Собеседник «Филина» подчеркивает, что речь идет об одном из сценариев: когда Запад будет искать компромисс, который будет устраивать Россию и позволит российскому руководству расценивать себя в качестве условного победителя. Но есть и другие сценарии, гораздо худшие.

О роли Беларуси в происходящем

— Аппетита, чтобы бороться за Беларусь, на Западе абсолютно нет. Начинать вокруг Беларуси конфликт по украинскому сценарию желания у Запада не было ни в августе 2020-го, ни когда-либо позже.

По словам эксперта, западная политика в отношении нашей страны, не касаемо внутриполитической ситуации, сводится к тому, чтобы постараться защитить себя от каких-то непосредственных вызовов безопасности, которые могут исходить со стороны белорусской территории.

— Но это политика никоим образом не нацелена на то, чтобы пересмотреть сложившиеся подходы, согласно которым Беларусь находится в российской сфере влияния структурно и глубоко, — подчеркнул он. — В тех ответах, которые мы слышим с западной стороны, слово «Беларусь» вообще не звучит.

Почему заглох миграционный кризис

Может ли Россия использовать нашу страну в качестве одного из рычагов воздействия для продвижения собственной концепции европейской безопасности?

— Моя точка зрения всегда сводилась к тому, что Москва готова пользоваться сложностями, которые возникают у Запада вокруг Беларуси. Она от этого выигрывает, но необязательно сама их создает, — говорит Аркадий Мошес.

При этом, по его словам, Кремль отказывается поддерживать «инициативы» по подрыву региональной безопасности, которые исходят из Минска.

— Одна из причин, почему миграционный кризис фактически закончился, — Москва не пошла до конца по дорожке, проторенной Минском.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в случае с НАТО: любые попытки привлечь к себе внимание в том числе и заявлениями о возвращении на территорию Беларуси ядерного оружия, достаточно жестко пресекаются. Как на официальном уровне, когда Кремль не подтверждает эти заявления, так и на экспертном — когда идут объяснения, почему такой шаг невозможен.

— Если Россия захочет разместить дополнительно ядерное оружие, она это сделает на своей территории и под полным собственным контролем.

Если говорить о взаимоотношениях России и НАТО, и вышеупомянутого договора, роль Беларуси здесь сугубо минимальна, считает аналитик:

— Альянс, что касается военного механизма России, практически все время воспринимал Беларусь как часть единого целого. Единственное, когда Беларусь может войти в эту игру, это сценарий, когда мы станем свидетелями серьезной военной эскалации на территории Украины. Не восточной ее части, а гораздо большей территории. В этом случае Россия по тем или иным причинам сочтет для себя необходимым использовать белорусское воздушное пространство.

Тогда Беларусь окажется в очень неприятном для себя внешнеполитическом и дипломатическом положении. И снова зазвучит.

Но если этого не произойдет (а я не считаю эскалацию в Украине наиболее вероятным сценарием), то у Беларуси не получится повысить свою международную субъектность и просто привлечь к себе внимание

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