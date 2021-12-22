Индивидуальных предпринимателей заставляют сменить статус

Три года назад в Беларуси была принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 г., утв. постановлением Совмина от 17.10.2018 № 743. Она стала логичным продолжением либерализации бизнес-среды, начатой Декретом от 23.11.2017 № 7.

Стратегией поставлена цель сформировать динамично развивающийся сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), способный существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов населения.

Реализовать Стратегию предполагается в два этапа:

переходный (2018–2020 гг.) – совершенствование институциональной базы и инфраструктуры);

основной (2021–2030 гг.) – создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного предпринимательского сектора национальной экономики.

Планируется к 2030 г. довести долю субъектов МСП в общем объеме валовой добавленной стоимости до 50%. Впрочем, раньше в аналогичных программных документах ставилась задача удвоить вклад МСП в ВВП, но выполнить ее так и не удалось.

Отмечу, что представители бизнес-объединений принимали активное участие в подготовке проекта Стратегии. Работа шла непросто, далеко не все меры, предлагаемые для развития МСП, находили поддержку. Прежде всего из-за того, что взгляды и подходы госорганов и представителей бизнеса во многом не совпадали. Со стороны некоторых министерств были попытки «снивелировать» написанное, они зачастую не соглашались с представленными оценками экспертов, особенно в тех случаях, когда речь шла о недостатках.

Напомню, что впоследствии руководители бизнес-союзов критиковали Стратегию, считая, что при ее подготовке был проведен недостаточно глубокий анализ причин невыполнения прежних программных документов по развитию МСП

Да, это так. Но в целом был подготовлен очень добротный документ, реализация которого позволила бы Беларуси действительно стать страной успешного предпринимательства. Для меня весьма важно, что, пожалуй, впервые за последние годы в официальном документе правительства дана объективная оценка состояния МСП в Беларуси, в т.ч. четко перечислено, что мешает его развитию: нестабильное законодательство, отсутствие конкуренции и монополизм госпредприятий, недостаточный доступ к финансированию. Акцентировалось внимание на том, что вклад МСП в экономику Беларуси значительно ниже, чем в более развитых странах (т.е. мы напрямую связали уровень развития стран с уровнем развития предпринимательства).

Большая заслуга в разработке и утверждении Стратегии принадлежат бывшему заместителю директора департамента по предпринимательству Минэкономики Александру Калиновскому.

Обращу внимание на срок действия документа. Формально уже завершился переходный и заканчивается первый год основного этапа выполнения Стратегии. То есть можно говорить о некоторых результатах ее реализации.

Напомню, что уже в самом названии Стратегии продекларировано, что малый и средний бизнес РБ будет успешно развиваться. Однако, к сожалению, далеко не все намеченное выполнено, а по некоторым позициям началось отступление.

Так, подготовлен довольно неплохой проект закона о госрегистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования; поступил в Палату представителей проект закона о лицензировании; принят в первом чтении законопроект о саморегулируемых организациях, который предполагает передачу ряда функций по регулированию рынка самим бизнес-объединениям.

Но есть и огромная ложка дегтя: дело движется к почти полному запрету деятельности индивидуальных предпринимателей (ИП). При принятии в первом чтении поправок в НК на 2022 год объявлено об изменениях в уплате единого налога и росте налогов для ИП и о том, что к ИП будет отнесено только 5 видов деятельности. Насколько мне известно, некоторые исполкомы уже прекратили регистрацию новых ИП.

Правила игры как для ИП, так и для других субъектов хозяйствования МСП много лет были нестабильными: постоянно менялись порядок регистрации, поддержки, условия найма работников и т.д. Несмотря на это, малый и средний бизнес как-то выживал

Недавно на сайте МНС обнаружил данные о формировании республиканского и местных бюджетов за январь-октябрь 2021 г.: поступления от субъектов МСП составили 27,8%, а по областям – от 12,4% (Гродненская область) до 32,3% (Могилевская). Что касается непосредственно ИП, то здесь цифры следующие: по республике – 2,5%, по областям – от 2,0% до 4,5%.

Но ведь надо учитывать не только доходы бюджета, хотя это и очень важно. Люди обеспечили себя и других работой и доходом, сняв тем самым социальную нагрузку с государства, и уже за одно это власти должны быть им благодарны!

Не знаю, какова основная идея отказа от института ИП, но могу подозревать, что кое-кто пытается такими способами заставить мелкий бизнес «укрупняться». В свое время об этом очень много говорилось, в т.ч. в Минэкономики.

Пришлось неоднократно спорить со сторонниками этой идеи, доказывать, что стремление к укрупнению бизнеса должно вызревать, для этого следует создавать законодательные и экономические предпосылки, а не пытаться всех огулом загонять в колхоз. Или правительство надеется, что все бывшие ИП трудоустроятся на крупных предприятиях? Сегодня это абсолютно нереально.

Переход же ИП (у них и так невысокая рентабельность) в другие формы ведения бизнеса может фактически съесть всю прибыль, в итоге многие ИП предпочтут закрыться

В свое время по роду общественной деятельности мне приходилось часто бывать в Германии, в т.ч. выезжать туда вместе с белорусскими чиновниками для ознакомления с немецким опытом по трансформации экономики бывшей ГДР.

Надеюсь, никто не будет спорить с тем, что по уровню экономического развития нам до Германии шагать и шагать. Поэтому решил напомнить о ситуации с предпринимательством в этой стране. Так вот в ФРГ действует порядка 3,5 млн предприятий малого бизнеса, осуществляющих около ста видов деятельности. В них занято примерно 70% трудоспособного населения страны, а налоговые отчисления составляют почти половину ВВП.

Правительство еще в 1978 г. утвердило программу стимулирования накоплений для развития собственного дела, при этом частникам выдавались кредиты под низкие проценты и заранее намечался план по выплатам за них.

В Германии в зависимости от видов и сфер деятельности коммерсанты бывают полные и неполные, причем последние могут отказаться от ведения бухучета и включения своей фирмы в единый торговый реестр, но свою деятельность они могут вести только под своим именем и не могут использовать фирменные бренды. У них имеются различные организационно-правовые формы ведения бизнеса, с различным уровнем участия. Имеются малые семейные предприятия, в которых на постоянной основе трудятся не более 9 человек, а годовой доход составляет не более 700 тыс. EUR.

Сегодня в Германии насчитывается 600 тыс. малых ремесленных предприятий, охватывающих 97 видов различной деятельности. Почти четверть из них работает на экспорт и обеспечивает 17% всего объема внешней торговли страны. Объем инвестиций в развитие малого бизнеса в Германии составляет 51,5% от всех финансовых вложений страны. Малые предприятия ежегодно берут кредиты у государства на общую сумму 50 млрд EUR.

Малые немецкие предприятия – настоящая кузница кадров, 80% выпускников вузов начинают там свою трудовую деятельность. Именно малые предприятия заключают с вузами более 80% договоров о повышении квалификации сотрудников

Издержки немецких предпринимателей намного ниже, чем у крупных компаний, благодаря льготному налогообложению, дотациям государства и низким расценкам на аренду офисов. Поняв выгоды малого бизнеса, крупные компании стали дробиться. Поэтому сейчас в Германии трудно разобраться, где на самом деле малая фирма, а где часть крупного холдинга.

Мелкие фирмы, входящие в состав крупной компании, стали очень привлекательными для иностранных инвестиций в связи с незначительными расходами. Поэтому в последние годы наблюдается рост американских, японских и шведских инвестиционных вложений в научно-исследовательские малые компании Германии. Каждый год из-за рубежа привлекается до 270 млрд EUR. Государству это очень выгодно.

Условия работы малого бизнеса здесь меняют редко. И еще одно важное обстоятельство: касающиеся МСП правовые акты в обязательном порядке согласовываются с торгово-промышленными палатами, роль которых весьма велика.

Думаю, и в Беларуси стоит не ограничивать деятельность ИП, а создавать условия для того, чтобы весь малый бизнес успешно работал и играл более существенную роль в наполнении бюджета.

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