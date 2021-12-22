Журналисты сообщили тревожную новость — звезда «Иронии судьбы» получила серьезную травму. Артистка призналась, что сломала позвоночник, поэтому не может выйти на связь, как с поклонниками, так и с друзьями, сообщает Starhit.

О неприятной ситуации 80-летняя Барбара Брыльска сообщила в разговоре с журналистами, которые хотели организовать с ней встречу. «Боюсь, не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник… вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — призналась актриса.

Напомним, что звезда уже долгое время борется с радикулитом. Кроме того, появлялись слухи о страшном диагнозе Брыльски, мол, якобы она больна онкологическим заболеванием. В последнее время артистка редко появляется на публике, что только разжигало неприятные подозрения. Однако сама блондинка уверяет: «Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные».

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