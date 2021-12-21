Один из претендентов на должность президента Беларуси, осужденный на ошеломляющий тюремный срок якобы за экономическое преступление, накануне новогодних праздников шутит о пессимистах и оптимистах и советует «готовить приход своего счастья».

«Пессимист – это хорошо информированный оптимист. Хотя мне больше нравится определение оптимистов. Пессимист всегда говорит: «Всё ужасно. Хуже невозможно!» А заядлый оптимист отвечает: «Очень даже возможно!», – написал Виктор Дмитриевич Бабарико в одном из последних писем на волю. – Но очень вдохновляет, что «не спите и уже не уснете»! Даже в Большой книге написано: «Бодрствуйте! Ибо не знаете, в который час придет…» Так что нужно готовить приход своего счастья.

Хотя я никогда и не сомневался в вашем соответствии тем задачам, которые сейчас ставит перед вами жизнь. Ведь вы все – лучшие и невероятные!..

Всех вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Существование Деда Мороза не зависит от нашей в него веры. А вот лучшие подарки достаются именно тем, кто сохранил в душе детскую открытость и искренность. Добра, тепла и счастья!»

Виктор Дмитриевич также объяснил, что не успевает всем ответить на письма, потому что «очень мало времени для писания», но заверил, что будет стараться.

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