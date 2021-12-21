Постановлением Совета Министров от 17 декабря 2021 отменено нахождение в самоизоляции контактных лиц 1 и 2 уровней.

Документ сегодня был опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

Самоизоляция обязательна только для лиц (граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства), которым выставлен диагноз – инфекция COVID-19.

Также отменено нахождение в самоизоляции и лиц, прибывающих в Республику Беларусь.

В документе также указано, что люди, которые сейчас находятся в самоизоляции, обязаны продолжать выполнять требования до их истечения.

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