Постановлением Совета Министров от 17 декабря 2021 отменено нахождение в самоизоляции контактных лиц 1 и 2 уровней.
Документ сегодня был опубликован на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.
Самоизоляция обязательна только для лиц (граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства), которым выставлен диагноз – инфекция COVID-19.
Также отменено нахождение в самоизоляции и лиц, прибывающих в Республику Беларусь.
В документе также указано, что люди, которые сейчас находятся в самоизоляции, обязаны продолжать выполнять требования до их истечения.
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