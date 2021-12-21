Гражданка России Софья Сапега, задержанная в Минске 23 мая вместе с Романом Протасевичем после приземления самолета Ryanair Афины-Вильнюс, написала прошение о помиловании.

Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» ее отчим Сергей Дудич.

Он отметил, что помилование возможно только после суда.

Вчера Следственный комитет Беларуси предъявил Сапеге обвинение по семи статьям Уголовного кодекса — от разжигания социальной вражды до угроз сотрудникам внутренних дел.

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