В гипермаркете “Лента” на улице Елизаровых в Томске сегодня днем вспыхнул пожар, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась.

Кроме того, пожар привел к взрывам пиротехники. Сразу после возгорания сотрудники и посетители ТЦ были эвакуированы.

Причиной возгорания гипермаркета “Лента” в Томске стал поджог, пишут РИА Новости.

“Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция”, — говорится в сообщении пресс-службы гипермаркета.

На месте все еще работают спасатели. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет. На месте все еще работают спасатели. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет.

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