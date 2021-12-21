В гипермаркете “Лента” на улице Елизаровых в Томске сегодня днем вспыхнул пожар, его площадь достигла пяти тысяч квадратных метров, кровля здания обрушилась.
Кроме того, пожар привел к взрывам пиротехники. Сразу после возгорания сотрудники и посетители ТЦ были эвакуированы.
Причиной возгорания гипермаркета “Лента” в Томске стал поджог, пишут РИА Новости.
“Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Преступник уже задержан и сознался в содеянном, с ним работает полиция”, — говорится в сообщении пресс-службы гипермаркета.
На месте все еще работают спасатели. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Пострадавших нет.
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