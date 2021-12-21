Начальник Брестского отделения БЖД Николай Сопот не желает об этом говорить.

В последнее время в интернете распространяется информация о массовых увольнениях на Белорусской железной дороге. Сообщается, что существует некий список, направленный на БЖД из КГБ, где перечислено больше тысячи фамилий кандидатов на увольнение.

Недавно сообщалось, что в Брестском отделении БЖД отстранены от должностей первый заместитель и три заместителя начальника отделения – якобы из-за политики. На сайте Брестского отделения БЖД напротив должностей первого заместителя и трех заместителей начальника отделения стоит прочерк. Если верить информации, которая широко разошлась по интернету, они отказались увольнять сотрудников по политическим мотивам после того, как на предприятие под грифом «ДСП» спецслужбы прислали списки сотрудников, принимавших участие в акциях протеста в минувшем году. В общем-то, случай нестандартный и резонансный.

Пишут, что скоро вообще некому будет поездами управлять, что машинисты уходят, диспетчеры увольняются, БЖД испытывает кадровый голод.

«Народная Воля» решила уточнить эту информацию непосредственно у начальника Брестского отделения Белорусской железной дороги Николая Сопота. Кто, как не он, в данном случае может дать исчерпывающий комментарий по данной теме? Если информация о политических увольнениях не соответствует действительности и его заместители ушли по собственному желанию, значит, Николай Павлович пояснит, откуда могут идти такие слухи. Ну а если действительно увольняют по указанию спецслужб за участие в прошлогодних митингах или за то, что подписался «не за того кандидата в президенты», – наверное, Сопот сошлется на слова вышестоящего начальства, на какие-то приказы, в конце концов, процитирует слова А.Лукашенко, который на разные лады в последнее время повторял, что неблагонадежным в госструктурах – не место. Или скажет, что сам собирается уходить – из корпоративной солидарности. В любом случае комментарий из уст начальника по громкой теме, о которой пишут и говорят, – вполне нормальная практика. Однако в приемной Николая Сопота категорически отказались соединять с ним! Секретарь Сопота, услышав вопрос, сказала: «Такую информацию вам никто не даст, комментариев не будет». И положила трубку.

Возможно, у секретаря есть особые распоряжения от начальства по поводу журналистов, поэтому и был такой категоричный ответ.

«Народная Воля» связалась с пресс-секретарем БЖД Дмитрием Казутиным. Он порекомендовал отправить официальный запрос. Мы так и поступили: в целях подготовки объективного и беспристрастного материала о положении дел на Белорусской железной дороге «Народная Воля» направила запрос на имя начальника БЖД Владимира Морозова и его заместителя Петра Стоцкого, который руководит организацией идеологической и кадровой работы, социальными вопросами, формирует резерв руководящих кадров и координирует работу по укреплению трудовой дисциплины.

Существуют ли некие спецсписки на увольнение людей?

Почему отстранены от своих должностей четыре заместителя Брестского отделения БЖД?

Есть ли сегодня проблемы с кадрами на БЖД?

Действительно ли речь идет о кадровом голоде, как сообщают некоторые медиаресурсы?

Надеемся, Владимир Морозов и Петр Стоцкий расскажут, что произошло в Бресте и что сегодня происходит в целом на Белорусской железной дороге.

Публикация из № 98 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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