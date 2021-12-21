С 27 декабря 2021 года привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.

Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной инфекции COVID-19 и при условии отсутствия противопоказаний у ребенка.

В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель Китайская Народная Республика.

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