«Спецагент ООН из Сирии» развел белоруску на восемь тысяч долларов

Прошлым летом 59-летняя могилевчанка познакомилась с «иностранцем» в интернете, пишет МВД Беларуси. Тот сообщил, что хочет переехать жить в Беларусь и в подтверждение своих намерений отправил на имя белоруски бандероль с деньгами и бриллиантами.

Через некоторое время ей написали «представители таможенной службы ОАЭ» и попросили оплатить пошлину за посылку в размере 3,5 тысячи долларов. Затем поступил очередной запрос на оплату еще 11 тысяч (якобы за хранение). Таких денег у жертвы не оказалось. Ей сделали «скидку» до 4,5 тысячи долларов, которые она также перевела мошенникам.

На днях о переписке узнала дочь женщины, посоветовав ей обратиться в милицию.

«Военный врач из Йемена» выманил у жительницы Бреста свыше 22 тысяч рублей

В сентябре текущего года 64-летняя жительница Бреста в мессенджере «Hangoust» познакомилась с мужчиной, который представился военным врачом из Йемена, сообщает Следственный комитет.

После продолжительной переписки он расположил к себе женщину и поведал, что у него возникла к последней симпатия и готов приехать к ней. Однако затем при пересечении границы у него якобы случились проблемы с документами, и он попросил жительницу Бреста оплатить расходы на переезд.

В общей сложности доверчивая женщина перечислила «возлюбленному» более 22 тысяч рублей.

Когда «военный врач» перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

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