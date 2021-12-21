Интересные факты о космическом телескопе Джеймса Уэбба

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) стремительно приближается. Новый флагман космических наблюдений должен взлететь 24 декабря с базы Куру во Французской Гвиане.

C его помощью мы увидим новые галактики и миры, тайны, скрытые в глубине веков. У исследователей появится возможность наблюдать уже открытые объекты в новом свете в прямом смысле слова, так как JWST – это в первую очередь инфракрасный телескоп. Он может «смотреть» сквозь газ и пыль, которые блокируют видимый свет.

Четверть века от эскиза до космодрома

Строительство JWST началось еще в 1996 году с эскизов под названием: “Космический телескоп следующего поколения”. NASA просто решило начать строительство недорогого космического телескопа стоимостью 500 миллионов долларов, который рассматривался как преемник “Хаббла” (запущен в 1990 году).

Вскоре начались задержки, в результате чего сроки запуска сместились на десятилетия. Постоянные отсрочки и грандиозный масштаб проекта привели к резкому увеличению первоначального бюджета.

Астрономическая стоимость

Уже в 1998 году, через два года после первых эскизов, стоимость проекта достигла 1 миллиарда долларов. Эта цифра продолжала расти параллельно с развитием технологий. В конце концов, разработка JWST вылилась в ошеломляющую сумму — 10 миллиардов долларов, что в 20 раз больше первоначально запланированной.

Самый массивный

Размеры телескопа соизмеримы с масштабами проекта. Он весит 6 500 килограммов, имеет первичное зеркало диаметром 6,5 метра и солнцезащитный экран размером 22 на 12 метров.

Для сравнения, диаметр главного зеркала Хаббла составляет всего 2,4 метра. Гигантские размеры зеркала “Джеймса Уэбба” позволят собрать больше света от далеких звезд и обеспечить более точное разрешение наблюдаемых небесных объектов.

Путь в 1,5 миллиона километров

После взлета телескоп “Джеймс Уэбб” в течение 29 дней будет двигаться к точке Лагранжа L2. Она расположена в 1,5 миллионах километров от Земли в противоположном от Солнца направлении и обеспечит телескопу оптимальную позицию для его наблюдательной миссии.

Точка Лагранжа L2 является идеальной областью космоса для наблюдения за глубоким небом. Также там обеспечивается постоянная связь с наземными станциями управления.

Заглянуть еще дальше в “прошлое”

На сегодняшний день совместное наблюдение телескопов Хаббла и Спитцера позволило отследить галактику, родившуюся через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Космический телескоп “Хаббл” собирает свет в видимом, ультрафиолетом и инфракрасном диапазонах. Уэбб — это в первую очередь инфракрасный телескоп, поэтому он видит свет с большей длиной волны, чем та, что могут видеть наши глаза. Это позволит ему заглянуть намного дальше, чем Хаббл.

Приоритетными целями космического телескопа Джеймса Уэбба являются самые старые галактики во Вселенной, которые появились всего через 100 миллионов лет после Большого взрыва, то есть более 14 миллиардов лет назад. Заглянув так далеко в “прошлое”, мы сможем больше узнать о формировании Вселенной, о первых звездах и далеких галактических системах. Новый телескоп также будет изучать объекты в нашей собственной Солнечной системе.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»