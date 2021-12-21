Дыхание войны

ЦИТАТЫ

Александр Лукашенко:

«Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь… Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно. Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте».

«Почему я стал врагом для Запада: не потому, что я диктатор и прочее. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя» (подвижные грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения. – Прим.), кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. Вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи».

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«Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана. Поэтому моя задача – уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас (руководящих кадров. – Прим.) требую монолита и сплоченности».

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«Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении. Пусть стоят. Это 500 километров (радиус действия. – Прим.), потому что наш «Полонез» – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего (российского. – Прим.) президента, мне надо здесь эти 500-километровые ракетные установки».

Владимир Макей:

«То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши».

КОМПЕТЕНТНО

Виктор Баранец, военный эксперт, полковник в отставке, член общественного совета при Министерстве обороны России:

«Расстреляют, как в тире»

– Более чем жирный намек на возвращение ядерного оружия в Беларусь. Здесь надо сразу оговорить несколько принципиальных моментов, дабы заткнуть рот недругам. Во-первых, ни о каком нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия не может быть и речи. Если вопрос решится, то ракеты в Беларуси будут находится под полным контролем россиян («красная кнопка» будет в Москве). Мы не американцы, которые давно наплевали на этот Договор и не то что ядерные бомбы, но и контроль над ними передали немцам и англичанам (их пилоты даже проводят учения по применению ядерных бомб).

Москва (я в этом абсолютно уверен!) возвращать в Беларусь «Тополя» или «Ярсы» не будет. Ставить такие МБР (межконтинентальные баллистические ракеты. – Ред.), «под балконом» у Польши – неразумно да и опасно. Расстреляют с земли и с воздуха, как в тире. Да и к тому же эти ракеты бьют на дальность от 8 до 11 тысяч километров, а тут надо стрелять «по другую сторону забора». Поэтому куда правильнее обойтись более приспособленными для этого «ядерными инструментами». Скажем, нашими мобильными и высокоточными оперативно-тактическими комплексами «Искандер» (их ракеты тоже имеют ядерные боеголовки и достанут до любой ядерной базы или центров управления этим оружием в любой точке натовской Европы).

БЛИЦ-КОММЕНТАРИЙ

Дыхание войны

Теме войны, подготовки к войне в белорусском информационном пространстве отводится всё больше места. 13 ноября Александр Лукашенко сообщил, что обратился к Путину с просьбой о поставках нескольких дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», которые способны наносить удар тактическими ядерными боеприпасами. 30 ноября он заявил, что не исключает возможности размещения в Беларуси российского ядерного оружия. В начале декабря глава МИД Владимир Макей уточнил, что это произойдет, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. И вот уже на протяжении нескольких недель в белорусском небе периодически появляются российский ядерные бомбардировщики.

Совершенно понятно, что Беларусь на стороне России «вписывается» в противостояние с НАТО. Удивляет лишь то, с какой легкостью наши стратеги решают нашу судьбу. Ведь возвращение в Беларусь ядерного оружия – это не вопрос о размещении завода по производству детских игрушек. Это более чем серьезно. Последствием такого решения может стать то, что нас, белорусов, по меткому выражению российского военного обозревателя Владимира Баранчика, «расстреляют, как в тире». И тем не менее у белорусов никто ни о чем не спрашивает. Нам просто говорят готовиться к войне.

Удерживающим власть в Беларуси действительно нужна какая-то «заварушка», чтобы большая проблема заслонила всё, что накопилось за четверть века правления Александра Лукашенко?

Мы рвемся в «ядерный бой», чтобы выторговать у России очередные миллиарды на поддержку белорусской экономики?

Сообщениями о возможности войны нас просто пугают?..

Неважно, какой вариант ответа правильный. Важно то, что в правление Александра Лукашенко было всё: и разгон парламента, и исчезновение оппонентов, и протесты, и репрессии, и дефолты, и гиперинфляция… Только войны еще не было. Но теперь, кажется, нас готовят к тому, что может случиться и это.

Тех, кто у власти, это не смущает и не сдерживает. Они не выказывают волнения из-за того, что во многом по своей вине довели ситуацию до угрозы войны. Они даже кичатся тем, что при необходимости готовы воевать. Хотя это значит, что они готовы играть миллионами человеческих жизней.

Публикация из № 98 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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