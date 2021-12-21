Новый главный тренер футбольного чемпиона Беларуси – солигорского «Шахтера» – Иван Биончик еще не может похвастаться успехами своей работы в команде, но уже отметился как оратор, который знает, кто виноват в провалах белорусского футбола.

«Не могу сказать за весь белорусский футбол, каждый видит по-своему, – отметил тренер в одном из последних интервью. – Тот, кто хочет видеть плохо, он будет видеть плохо. Тот, кто хочет видеть хорошо, он будет видеть хорошо. Тот, кто будет хотеть никак не видеть, он никак видеть не будет. Вопрос субъективности.

На мой взгляд, хорошо всегда и комфортно обозвать, оболгать и сказать, что это плохо… Ну, если кому-то плохо, то, пожалуйста, предложите направление, предложите идею. То, что двигается всё, может быть, не так стремительно, быстро, как хотелось бы, но движение есть – это однозначно. И отрицать этого не стоит.

Вопрос создать ореол неудачи, ореол негатива вокруг футбола, а потом хотеть от этого футбола позитива, чтобы тут позитивно как-то было… Ну, что посеешь, то и пожнешь.

Негатив посеем, негатив и получаем. Надо позитивнее быть…»

Оказывается, в ту яму, в которой оказались в последнее время и национальная сборная, и белорусские клубы, с позором вылетевшие из еврокубков, виноваты критики этой ситуации. Те, кто хочет только «оболгать», «создать ореол неудачи», «сеять негатив».

Оно бы, конечно, неплохо было создать «ореол позитива» после квалификационного матча чемпионата мира 2022 года между сборной Беларуси и сборной Уэльса, в котором белорусы проиграли 1:5, да совесть не позволяет.

Это поражение стало восьмым для белорусской национальной команды. Семь из них сборная Беларуси потерпела в официальных матчах, что является антирекордом для команды за последние 23 (!) года.

Также сборная Беларуси повторила худшую серию в истории, проиграв восемь раз подряд, а в одном из матчей уступила команде Бельгии с рекордным счетом 0:8.

«Четыре обновленных антирекорда, 95-е место в рейтинге ФИФА (мы уже даже ниже Люксембурга!) – всё это говорит само за себя, – возмущался экс-игрок сборной Беларуси Петр Качуро. – Мне обидно за наш футбол, потому что он, к сожалению, идет не в ту сторону. Тут непочатый край работы. Руководству федерации футбола, тренерскому штабу сборной Беларуси и тренерам всех футбольных клубов нужно очень много всего анализировать и менять. Увы, наше футбольное сообщество сейчас не готовит сильных личностей».

Вот такими темпами двигается вперед отечественный футбол. По мнению Биончика, «может быть, не так стремительно».

Самое интересное, что о тех, кто отвечает в федерации за это самое «движение вперед», главный тренер «Шахтера» не вспоминает. Там все по-прежнему на своих местах. И председатель федерации Владимир Базанов, и его заместители, и наставник сборной.

Поэтому мне кажется, что господин Биончик ищет не там, где потерял, а там, где светлее. «Сеятели» негативного отношения болельщиков и к сборной, и к клубам сидят в другом месте, и место это вполне себе благоустроено и на виду. И то, что они посеяли, мы уже пожинаем.

Публикация из № 98 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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